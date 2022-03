“Volevo lui come papà dei miei figli”: ex Uomini e Donne vuota il sacco

Si entra nel vivo nel dating show più amato di sempre, Uomini e Donne. Ex volto rivela tutta la verità di quanto ha sempre sostenuto sulla sua famiglia. Specialmente non le manda a dire sugli ultimi avvenimenti che hanno stravolto tutto all’interno del programma di Canale 5.

Che dire? Ogni giorno il format di Uomini e Donne condivide con il fedelissimo pubblico a casa tantissime novità. Tra le informazioni trapelate, non si può non parlare dell’ex protagonista, perché oggi ha rilasciato una confessione totalmente inaspettata. Progetti di vita e ambizioni non sempre vanno di pari passo, ma nel suo caso si può affermare che è andata proprio come sperava, e soprattutto come aveva da sempre immaginato.

Le emozioni continuano nello studio di Uomini e Donne, è un ex volto a dare voce a dei pensieri condivisi anche dal pubblico dei social media. La verità è che ogni persona ha il suo vissuto, ma ognuno lo affronta a modo proprio. La bellezza sta proprio nel sapersi immedesimare nei percorsi dei protagonisti.

L’amore è ricco di sfaccettature, e a volte lo si trova con la persona con cui non ci si sarebbe mai immaginati di stare. Così, tra una chiacchiera e l’altra, l’ex volto del programma ha deciso di rivelare dettagli inediti.

La protagonista si è lasciata andare ad una confessione inaspettata, ma molto apprezzata perché vissuta con il cuore.

Uomini e Donne: ex volto racconta la verità!

Come se non bastasse ci sono state delle rivelazioni clamorose. La dama più seguita ha raccontato di una forte complicità con una sua fiamma, si tratta di emozioni che non si vivono con chiunque. Il programma condotto dalla padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, sgancia l’ennesimo colpo di scena. Perché l’ex di Uomini e Donne confessa come ha conosciuto il suo vero amore, e come insieme sono giunti fino a questo punto. Le parole sono emozionanti.

Si tratta di Cecilia Zagarrigo e di Moreno Casamassima! La donna è stata una concorrente dei programma nel 2016, dopo essere stata iscritta da un suo amico per via di una relazione finita male. Così, è stata una corteggiatrice che ha trovato l’amore, ma non in un bel tronista, bensì nel suo agente!

Si conoscevano già da sette anni, ma non si sono mai resi conto che in realtà provavano un amore intenso. Infatti, è stato proprio dopo aver riconosciuto i loro sentimenti che hanno deciso di fare il grande passo: affrontare una gravidanza!

Ecco le parole di Cecilia:

“Stiamo bene e siamo super felici! È un grande cambiamento però tanto voluto. Conosco Moreno da sette anni ormai, siamo sempre stati tanto amici e chi ci vedeva da fuori in questi anni ha sempre percepito un qualcosa in più della semplice amicizia.

Però, una volta che ci siamo decisi, non abbiamo avuto un attimo di esitazione. Volevo fosse lui il papà dei miei figli, mi conosce come le sue tasche, sa come prendermi, è un uomo tanto dolce e ho sempre desiderato questo…lui è la mia persona, lui è tutto ciò che ho sempre desiderato”.

Quindi, la Zagarrigo ha regalato intense emozioni, d’altronde non ci si può aspettare di meglio dal dating show più seguito di sempre. Avete visto l’ultimo sfogo di Gemma Galgani? Ha smontato uno studio!

Inoltre, l’ex stella del format non può non dire la sua su Federica e Matteo i due protagonisti di Uomini e Donne del momento. Li apprezza molto, ma ritiene che hanno ancora da imparare e crescere, proprio come lei stessa ha vissuto sulla sua pelle.