Gemma Galgani sbotta: la dama di Uomini e Donne non ci sta e svela tutto

Gemma Galgani è la grane protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Sensuale, elegante e sognatrice, la dama torinese è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Oltre a cercare l’amore, Gemma ha anche altre cose a cui pensare: difendersi dalle accuse. Tina Cipollari, opinionista del programma è la prima ad attaccarla, me non è sola.

Proprio per questo, la Galgani arriva al suo limite e non ce la fa più. La dama sbotta a Uomini e Donne e scopriamo insieme quanto accaduto

Gemma Galgani non ci sta più e svela tutto a Uomini e Donne: “Un po’ presuntuoso“

Gemma Galgani è pronta per una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne. La dama non spreca questa opportunità e si leva qualche sassolino dalla scarpa.

Tra le sue “vittime” troviamo l’ex fidanzato Giorgio Manetti e la dama romana Nadia Marsala.

Quest’ultima fa parte di una nuova coppia e per Gemma è stata una doccia fredda assieme al neo fidanzato Massimiliano.

La Galgani ha provato più volte a rubarle il cavaliere, ma questo è sempre stato fermo sulle sue scelte e ha portato fedeltà a Nadia.

Gemma rivela di essere comunque contenta, perché ha avuto la possibilità di veder nascere una nuova coppia, ma che comunque trova “Un po’ presuntuoso” che “la signora Nadia decreti sentenze su chi è adatto a me o chi no, e viceversa”.

La dama poi continua svuotando il sacco: “Ma ha una vaga idea di quello che io ho affrontato per amore? Bla bla bla… invece, cara Nadia, a volte è meglio stare zitti!”

Qualche settimana fa, Gemma ha ammesso di aver un grande vuoto dentro di sé per non aver mai avuto un figlio. Nadia, in questo momento di fragilità della dama, si è avvicinata molto a lei per darle conforto, ma la dama non ha apprezzato ciò.

“In quello stato di confusione vedere Nadia, con cui avevo animatamente discusso fino a qualche minuto prima, non mi ha dato nessun conforto. Io ho bisogno di coerenza: se poco prima mi criticavi, mi riesce difficile ritenere veritiera la trasformazione in crocerossina” svela tutto Gemma e continua: “Oltretutto diceva di capirmi, ma lei, per sua fortuna, è mamma, quindi di cosa stiamo parlando? Un tentativo mal riuscito di riappacificazione“.

Il mirino della dama si sposta poi sull’ex fidanzato Giorgio Manetti, pizzicato con l’ex fidanzata di Lui.

Gemma è arrabbiata e delusa dall’uomo, perché ha la sensazione che Giorgio la stia ridicolizzando.

“Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore. A Torino è venuto una volta sola, scocciato. […] Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando nelle interviste non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia” commenta duramente la Galgani.

La dama sottolinea anche il fatto che Giorgio non la pensava come adesso in quanto a ritocchini. “Ma mi sembra di ricordare le volte che mi hai preso il viso fra le mani e mi hai detto ‘come saresti bellina se tu ti facessi tirare gli occhietti in questo modo’?” conclude la protagonista di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è arrivata al limite e svela tutto al magazine di Uomini e Donne. Orami si è acceso un dialogo tramite la rivista del programma e siamo tutti presi da questo botta e risposta