Don Matteo 13, l’attesa per sta per finire: lacrime ed emozioni in arrivo

Cresce l’attesa per Don Matteo 13, la domanda è quando arriverà la nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1. Le ultime notizie in arrivo

Si fa sempre più trepidante l’attesa per Don Matteo 13, l’attesissima nuova stagione di una delle fiction più amate della tv italiana. Si tratta dell’edizione in cui ci sarà il tanto temuto addio di Terence Hill, il protagonista indiscusso: il suo Don Matteo si identifica totalmente con la fiction. Eppure, l’attore di origini americane ha deciso di andare in pensione e riposarsi dopo tanti decenni di una carriera straordinaria. Tuttavia, è stato deciso che Don Matteo andrà avanti, seppur con un protagonista diverso. Al posto di Hill ci sarà Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo e che di fatto sarà l’erede dell’attuale protagonista.

La fiction non cambierà il nome (sicuramente non in questa, ma probabilmente nemmeno in futuro, per non “distruggere” il brand) ma la figura di Don Matteo aleggerà sempre nella sceneggiatura, anche se Terence Hill finirà con l’uscire di scena. Tuttavia, i fan della serie potranno godersi l’attuale protagonista per le prime cinque puntate, quando poi ci sarà il passaggio di testimone (in sostanza il tema pensione rimarrà anche nella fiction) e si proseguirà con Raoul Bova nei panni del giovane prete “indagatore”.

Don Matteo 13, attesa per la prima puntata: ma c’è un ritardo. Il motivo

Con lui resterà la spalla del maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Don Massimo, in sostanza, agirà come faceva Don Matteo, ricalcando in pieno (o quasi) il personaggio. Anche un’altra serie con Terence Hill protagonista, Un Passo dal Cielo, segnò l’addio dell’attore. Dopo la svolta la fiction si è rilanciata molto con ascolti eccezionali. Di fatto l’addio di Hill pesò soltanto per le prime puntate. Lo stesso si augurano gli autori di Don Matteo. E non manca molto, perche dopo due slittamenti (prima il 10, poi il 17) la nuova data dovrebbe essere quella del 31 marzo.

Usiamo il condizionale perché l’ufficialità non c’è ancora, probabilmente per questioni di promo. Ma a breve dovrebbero cominciare i primi spot. Ma come mai questi slittamenti? Probabilmente la Rai ha voluto rivedere le strategie di promo, rimandando di qualche settimana la prima puntata. Ma la serie è pronta e non ci sono problemi di sorta. Anche il tanto chiacchierato “cambio di idea” di Terence Hill non ha fondamento: purtroppo non è quella la causa dello spostamento della prima puntata.