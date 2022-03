Test del ritratto: scegli quello che preferisci e scopri la tua vera indole

Scegli un autoritratto e scopri chi sei veramente con questo test super colorato

L’arte esiste, perché è un modo di esprimere noi stessi. Con le sue forme, colori, stile e innovazione, l’arte ci aiuta a sfogarci, comprenderci, perché mettiamo tempere su tela le nostre emozioni.

Attraverso un quadro possiamo capire chi è il pittore, ma anche chi è lo spettatore che si sente attratto da quel quadro.

La Dott.sa Anna Maria Sepe ha creato proprio il test dell’ritratto per scoprire di quale indole tu sia. Grazie a dipinti famosi, possiamo delineare la nostra personalità.

Scopriamo insieme le varie possibilità

Test: scegli un ritratto e scopri la tua personalità

In questo test del ritratto devi scegliere tra sei possibilità. Sono tutti dipinti famosi e ognuno di questi rivela lati diversi della tua indole. Scegli quello che più ti smuove e scopriti insieme a noi.

1) Modigliani – L’esteta

Tu hai la capacità di apprezzare le meraviglie del mondo, perché esprimono una grandezza e uno sfarzo che vuoi raggiungere.

Sei un tipo ambizioso, ma anche pronto ad accettare compromessi per raggiungere un giusto equilibrio.

Sei disposto ad imparare e a dare ascolto, perché sai che puoi acquisire conoscenza e soprattutto esperienza. Il tuo carattere è diplomatico e sai anche adattarti molto facilmente. Ciò ti aiuta anche nel costruire rapporti ottimi e duraturi.

2) De Chirico – L’innamorata

Tu ami tutto: animali, bambini, la vita, le mutande bucate delle medie. Vivi in simbiosi con l’amore.

Vuoi una famiglia tutta tua e se potessi salveresti tutti gli orfani e gli animali abbandonati.

Sei sempre disposto ad ascoltare e ami sorprendere i tuoi amici facendoli sorridere con piccoli regali o favori.

Chi ti sta accanto si sente come in un porto sicuro, perché riesci a dare sicurezza e stabilità.

3) Picasso – L’intraprendente

Se questa è la tua scelta allora sei una persona realista e affronti tutto quello che ti dà la vita in modo razionale e pragmatico. Chi ti sta accanto sa che non si perderà, perché sai sempre come comportarti sia a livello pratico che emotivo.

Il tuo modo razionale di vivere ti aiuta sempre a superare gli ostacoli portandoti spesso al raggiungimento degli obbiettivi che ti sei prefissato.

4) Van Gogh – L’osservatrice

Mamma mia, tu sei proprio un vulcano! Non stai mai ferma e se potessi ne faresti dieci al minuto.

Il tuo vero pregio, però, è che sei un’ottima osservatrice. A te non sfugge niente. Inoltre, sai adattarti ad ogni tipo di contesto e indole.

Ti piace curiosare, comprendere, imparare.

Odi lo scorrere del tempo, perché secondo te passa sempre troppo velocemente.

Odi lo scorrere del tempo, perché secondo te passa sempre troppo velocemente.

Nonostante tu abbia un carattere che va d’accordo con quasi tutti, hai poco amici, ma fidati.

5) Munch – L’irrequieta

Tu sei fatta per comunicare, perché riesci a spiegare molto bene le emozioni più profonde di te. Raggiungerai la felicità solo quando avrai capito quale è il tuo giusto modo di esprimerti e lasciarti andare.

Dentro di te, hai anche una parte ribelle e anche un po’ bastian contrario. Stai cercando di diventare più paziente per poter ottenere il meglio dai rapporti con gli altri e dalla tua routine.

6) Monet – L’esploratrice

La tua scelta rivela che sei una persona che vive in sintonia con il mondo. Quello che sei oggi, lo devi al tuo passato. Per questo motivo, vivi tutto in modo dinamico, perché sei in continua evoluzione.

Ti piace fare nuove conoscenze con cui perdersi in lunghe chiacchierate. Hai una mente aperta a tutto, ma hai anche degli ideali stabili.

Anche se conosci nuove persone, non dimentichi chi c’è stato dal giorno 0