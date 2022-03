Test: pizza o calzone? Dimmi quale mangi e ti dirò chi sei

Preferisci la pizza o il calzone? La risposta al test ti dirà chi sei veramente

Il piatto tipico della cucina italiana è senza dubbio la pizza. Rossa, bianca, con la bufala, salamino, etc. ne esistono di tutti i tipi e per tutti i palati.

Ecco perché oggi ti proponiamo proprio il test della pizza o del calzone. Ti stiamo mettendo di fronte ad una scelta che rivelerà qualcosa della tua personalità. Anche i pizzaioli sono entrati in crisi con questa duplice scelta tanto da aggiungere nel proprio menù entrambe le versioni con gli stessi ingredienti.

Andiamo alla scelta!

Test: pizza o calzone? La risposta rivela un lato nascosto delle tua personalità

In questo test ti poniamo una domanda: pizza o calzone? La risposta sembra facile, ma guarda l’immagine e scegli l’opzioni che per te è più gustosa.

La risposta rivela qualcosa che ancora non conosci della tua personalità.

Fai una scelta di pancia e leggi il risultato!

1) Pizza

Tu sei una persona solare che ama la vita in tutte le sue mille sfaccettature. Visto che hai fatto questa scelta, gioco con noi con il test su come mangi la pizza.

Oltre a ciò, però, non ami cambiare e hai bisogno di sentirti sempre nella tua comfort zone, perché hai bisogno di un posto sicuro e che ci sarà per sempre.

Ti piacciono le sorprese, ma odi attendere. Infatti, vorresti sapere già oggi cosa ha in serbo il futuro per te.

Per questo, tendi ad essere organizzatissima e ad avere sempre il controllo degli eventi. Sai, però, che dovresti lasciarti andare e goderti quello che ti propone la vita e il destino.

Dovresti proprio lavorare su questo ultimo aspetto. Lo so che il mistero e il non sapere ti fanno venire l’ansia e le palpitazione, ma vedrai che sorprese bellissime ti stanno aspettando. Lascia andare l’agenda e goditi l’imprevedibilità della vita.

2) Calzone

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona che ama ogni tipo di sorpresa. Per te il calzone è come un pacchetto regalo da scartare: ad ogni morso assapori sempre di più il cornetto finale con il suo sapore sorprendente.

Come nelle tue scelte, ami cambiare gusti e provare cose nuove. Questo lo fai anche nella vita di tutti i giorni cercando di rendere ogni momento diverso e unico. Vuoi che tutto sia stupefacente come nei film.

Con questo tuo modo di fare, sei anche un’avventuriera, ma dovresti anche darti dei limiti cercando di programmare. Anche nella routine puoi trovare un lato piacevole e stimolante