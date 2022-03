Soleil Sorge eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip: prima di lasciare la casa, compie un gesto speciale proprio per Lei!

Soleil Sorge non è riuscita a conquistare la finalissima del Grande Fratello Vip 2021. Protagonista indiscussa della sesta edizione del reality, l’influencer ha perso la sfida al televoto flash con Davide Silvestri che, invece, è stato eletto terzo finalista. Un’eliminazione che ha spiazzato gli altri concorrenti ancora in casa che hanno così salutato Soleil.

Prima di lasciare definitivamente la casa di Cinecittà in cui ha vissuto per sei mesi, Soleil ha salutato tutti i suoi compagni di viaggio con i quali, tra alti e bassi, ha vissuto intense emozioni. Tra tutti gli inquilini che ha salutato, la Sorge ha regalato un abbraccio speciale accompagnato da parole sussurrate in inglese soprattutto una concorrente con cui ha avuto diverse discussioni nel corso della convivenza.

Soleil Sorge eliminata dal Grande Fratello Vip: parole speciale per la sua “rivale”

L’eliminazione di Soleil Sorge ha lasciato l’amaro in bocca a Manila Nazzaro che aveva votato proprio la Sorge per la finale. “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro”, ha detto l’ex Miss Italia dopo la puntata come riporta Biccy.

Con Manila Nazzaro, Soleil ha avuto un legame importante. Dopo essere stata inseparabili nel corso dei primi mesi, nell’ultimo periodo, con l’ingresso nella casa di Cinecittà di Delia Duran che ha smascherato Alex Belli, si erano allontanate. L’ultimo abbraccio e le parole speciale prima di lasciate la casa, però, Soleil non le ha regalate a Manila, ma a Lulù Selassiè.

Mentre la abbracciava, Soleil a Lulù ha detto: “mi raccomando I wanna see your weaknesses become your strengths, ok?” ovvero – “mi raccomando, voglio vedere le tue debolezze diventare i tuoi punti di forza”.

Il rapporto tra Soleil e Lulù ha sempre avuto alti e bassi. Durante la permanenza di Katia Ricciarelli, Soleil si era lasciata andare a diverse critiche nei confronti di Lulù. L’abbraccio e le parole dette ieri, però, hanno convinto il popolo del web che ha visto nel gesto dell’influencer un’assoluta sincerità.