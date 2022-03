Rotto il silenzio dalla gieffina: Nathaly Caldonazzo svela tutta la verità su Alessandro Basciano

Nathaly Caldonazzo è un’attrice e showgirl, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Donna coraggiosa, con la risposta sempre pronta e con dei pensieri precisi per ogni concorrente, Nathaly ha guadagnato tanti consensi come disapprovazioni fuori e dentro la Casa.

Inoltre, la Caldonazzo è stata protagonista di una dura polemica, perché Alessandro Basciano dice di aver sentito dire delle frasi razziste dalla showgirl.

Nathaly viene poi eliminata dal pubblico e Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, la invita nel suo studio per parlare del suo percorso al GF Vip, ma anche per scoprire di più su questo scontro avvenuto con Basciano.

Ecco che la showgirl svela tutta la verità

Nathaly Caldonazzo svela tutta la verità su Alessandro Basciano: “Sono tutte infamità“

Nathaly Caldonazzo viene invitata nella puntata di domenica di Verissimo condotto dalla bravissima Silvia Toffanin per parlare del suo percorso al GF Vip, ma anche delle accuse di razzismo.

Alessandro Biasciano rivela, qualche settimana fa, di aver sentito delle frasi razziste dalla showgirl. Lei continua a negare e anche Alfonso Signorini ha sottolineato più volte che la produzione non ha trovato nemmeno una dichiarazione in merito.

I due ex concorrenti si sono anche incontrati nello studio del GF Vip per un faccia a faccia. Mentre Nathaly continua a negare di aver detto quelle frasi, Basciano crede che la produzione stia cercando di tutelarla e sa benissimo cosa ha sentito.

Inoltre, Alfonso Signorini insinua il dubbio sul bel Basciano a Sophie Codegoni.

Nathaly, ospite a Verissimo, parla di quanto accaduto con l’ex Uomini e Donne e rivela il suo pensiero.

“Non ho mai detto quelle cose che sostiene Basciano. Queste sono tutte infamità” commenta l’ex gieffina e continua: “Non ne potevo più e ho detto una frase infelice, ma non sono razzista. A volta dal niente ti disegnano come un mostro“.

Nathaly svela tutta la verità a Verissimo ammettendo di aver usato una frase poco carina, ma non razzista.

La showgirl ha avuto anche un duro crollo in merito a quanto accaduto nella Casa e si è riscoperta all’interno del reality show: “E’ stato difficile e pesante, ma è stato un viaggio dentro me stessa. Ho conosciuto tanti altri punti di vista e modalità“.

Nathaly si sente ancora spaesata nel mondo reale e con i social che esprimono in continuazione pensieri e pareri sul suo conto.

La Caldonazzo ha seguito il reality show da settembre ed, entrata nella Casa a gara già cominciata, aveva dei pareri su ogni gieffino. Nell’intervista ha anche rivelato di aver fatto buon viso a cattivo gioco nonostante questo non faccia parte di lei nella sua vita reale.

L’ex gieffina ha voluto anche spendere alcune parole per sua figlia Mia, avuta dalla relazione con Riccardo Sangiuliano, che la venne anche a trovare al GF Vip.

“Mia è tutta la mia vita, una ragazza veramente in gamba. Sono orgogliosa di lei, ne ha superate tante, ha una grande forze, dignità e carattere. Certe volte, avendo il ruolo di mamma, sono pesantuccia, ma sento che mi ama tantissimo” commenta emozionata Nathaly e conclude: “Abbiamo un legame unico. Ci siamo tirate su praticamente io e lei, mi è stata vicino. Mi ha fatto da mamma“.

Nathaly Caldonazzo svela tutta la verità in merito a quanto è accaduto con Alessandro Basciano. I due ex concorrenti non riescono a trovare un punto in comune e credo proprio che non avranno nessun legame fuori dalla Casa del GF Vip