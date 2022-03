Finale Grande Fratello Vip 2021: il pronostico che spaventa

Ci avviciniamo alla finale di questa sesta edizione del Grande Fratello, le ultime donne rimaste ancora in Casa si sono svelate molto unite

Ultime curve per il Grande Fratello, che si sta davvero avvicinando alla finale. Appuntamento per lunedì prossimo, con la puntata di giovedì che vedrà le ultime eliminazioni e colpi di scena in attesa di definire il gruppetto di “vipponi” che si contenderanno la vittoria. Lunedì ha fatto scalpore l’inaspettata eliminazione di Soleil Sorge, che ha perso il televoto con Davide Silvestri e ha lasciato la casa da favorita. Per lei, invece, nemmeno la soddisfazione di arrivare in finale.

Tuttavia, il GF Vip in questa sesta edizione resta ancora tinto di rosa. Nonostante l’uscita di Soleil, le favorite per la vittoria sono ancora donne. Si tratta di Lulù, Sophie, Jessica e Delia, tutte già certe della finale. Manila è in gara, ma in nomination: ci sarà almeno una nuova eliminazione e poi si andrà dritti alla finale. Chi vincerà? Senza Soleil, sembrano Delia e Lulù le più accreditate per la vittoria. Da notare che Jessica e Lulù sono sorelle, e quindi si spalleggeranno a vicenda. A questo punto anche Sophie si candida per una inaspettata vittoria finale.

Grande Fratello Vip, vincerà una donna? Tutte le previsioni

Per quanto riguarda la componente maschile, restano in gara Giucas, Davide e Barù, il quale è finito in nomination con Manila e rischia di salutare nella prossima puntata. Ovviamente, all’interno della casa si immagina e si specula su chi possa vincere questa edizione. L’uscita di persone forti come Soleil e Miriana apre la pista a nuove ipotesi.

Da vedere se Manila (come prevedibile) riuscirà a superare la nomination e buttarsi a capofitto nella finale. A quel punto lei diventerebbe una seria candidata alla vittoria. Ovviamente, tra le amiche nella casa regna un (almeno in apparenza) solido fair play. Ognuna si dice contenta che vinca l’altra. Tuttavia, le donne sembrano essere tutte d’accordo.

A maggior ragione nel giorno della loro festa: a vincere deve essere una ragazza, con buona pace di Giucas, Davide Silvestri e Barù. Attenzione, però, perché l’attore biondo ha battuto Soleil al televoto, e quindi si pone come un “pericoloso” outsider. Mentre Barù dovrebbe (ma è solo la nostra previsione) salutare la casa senza troppi rimpianti, Davide vuole vincere a tutti i costi. E naturalmente non dimentichiamo Giucas Casella, che è stato salvato dalla busta (dopo essere stato stroncato dal televoto) ma che con la sua ingenua simpatia potrebbe fare un “colpaccio” inaspettato.

Soleil: “C’è mai stata una finale tutta donne?”

Sophie: “No”

Soleil: “E pensa tu che figata”

Sophie: “Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate” Però sarebbe bello tra donne!#gfvip #solearmy #solphie pic.twitter.com/cnj04i3auU — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 6, 2022



Chi sarà, dunque, il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo lunedì 14 marzo.