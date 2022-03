L’amica geniale, salta la quarta stagione? La decisione definitiva

L’amica geniale è una serie televisiva ambientata a Napoli, arrivata alla terza stagione. Ci sarà anche il quarto capitolo? Ecco la decisione finale

Lo scorso 27 febbraio è andato in onda l’ultimo episodio della terza stagione della serie televisiva L’amica geniale. Si tratta di un prodotto trasmesso sulle reti Rai, tratto dai libri della scrittrice Elena Ferrante. L’idea di trasformare i libri di successo della scrittrice napoletana in uno show televisivo è stata portata avanti nel corso degli anni da Saverio Costanzo.

È la storia di due grandi amiche cresciute in un rione di Napoli. Elena (Lenù) Greco e Raffaella (Lila) Cerullo. Le due ragazze crescono insieme e vivranno numerose avventure nel capoluogo partenopeo. Elena è interpretata da Elisa Del Genio nella prima stagione, e da Margherita Mazzucco nelle altre stagioni. Lila è interpretata da Ludovica Nasti nelle prime due stagioni, e da Gaia Girace nella terza stagione.

La serie va in onda anche negli Stati Uniti d’America e la messa in onda è partita il 28 febbraio, con l’ultimo episodio previsto per il 18 aprile. La domanda che molti appassionati della serie si pongono è la stessa da giorni: “Ci sarà una quarta stagione?”. Dopo alcune voci discordanti, è finalmente arrivata la decisione definitiva. Non dovrai fare altro che scorrere il testo per scoprire la verità.

L’amica geniale 4 ci sarà: ecco quando andrà in onda

La serie televisiva che si basa sui romanzi di Elena Ferrante avrà un quarto (e quasi sicuramente ultimo) capitolo. Adesso la notizia è ufficiale, i fan possono dunque stare tranquilli. Le avventure di Lenù e Lila torneranno presto su Rai Uno. La quarta stagione dovrebbe rappresentare quasi sicuramente l’ultimo capitolo della serie e si baserà sul romando Storia della bambina perduta, scritto dalla Ferrante nel 2014. Le riprese saranno effettuate all’inizio del 2023 e la messa in onda è prevista per l’autunno dello stesso anno.

Non è l’unica serie tv che gli appassionati stavano aspettando. Recentemente, infatti, è arrivata la decisione finale su un possibile spin-off di Gomorra. Ma torniamo alle due amiche napoletane. La quarta stagione sarà ambientata all’inizio degli anni ’80 e le due amiche saranno ormai adulte. Le due donne partoriranno a distanza di poche settimane e vivranno insieme una nuova avventura.

Dopo aver ricevuto numerose delusioni da Nino, Elena si trasferirà nell’appartamento sopra quello di Lila. Le due donne saranno coinvolte in una guerra di droga che farà molte vittime nel quartiere. Non ci saranno le due attrici protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco, al loro posto vedremo attrici più adulte. Lenù sarà interpretata da Alba Rohrwacher, mentre per il ruolo di Lila pare sia favorita una tra Luisa Ranieri o Irene Maiorino. Alcuni giorni fa, nel corso di un’intervista, l’attrice Serena Rossi ha dichiarato di essere stata scartata per questo ruolo.