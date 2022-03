Più forti del destino anticipazioni: la forza delle donne contro i pregiudizi

Più forti del destino. Palermo 1897: tre donne contro il potere maschilista. Al via la serie in costume di Canale 5: tratta da una storia vera

La nuova serie tv di Canale 5 in costume è “Più forti del destino”. Si tratta di una fiction che andrà in onda a partire da domani, mercoledì 9 marzo. La produzione è di Fabula Pictures e la regia è di Alexis Sweet. Si tratta di una serie con protagoniste Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods. Ambientata in Sicilia nell’800, e precisamente con le vicende che partono dal 1897 a seguire. La serie è ispirata a una storia vera, ed è adattata da quella francese “Le Bazar de la charité”, vale a dire “Destini in fiamme”.

E’ organizzata in quattro puntate, che racconteranno le storie di tre donne che dovranno fare i conti con il forte maschilismo dell’epoca, contro pregiudizi e talvolta la cattiveria degli uomini nei loro confronti, sia familiari che sociali. Protagonisti, tra gli altri, anche Sergio Rubini, Francesca Valtorta, Loretta Goggi e Thomas Trabacchi. Tutto comincerà dal giorno in cui a Palermo si inaugura la mostra sulle nuove tecnologie.

Più forti del destino è la nuova serie in costume di Canale 5

Sarà quella l’occasione in cui sarà svelato il cinematografo. Un segno di grande progresso e di cambiamenti importanti. In quel giorno, però, scoppia un incendio molto importante. Ci saranno molti morti, e in particolare donne. La ricostruzione dell’epoca e ricercata e accurata. Un tuffo nel passato che lascerà il segno. Le donne indossano stretti bustini e l’epoca è stata ricostruita in modo molto fedele. Tra le protagoniste anche la giovane attrice Dharma Mangia Woods, un talento che farà molto strada.

La serie vanta un cast importante e si prepara a raccontare una storia significativa in modo diverso, approfondendo le tematiche della discriminazione contro le donne. Non a caso la messa in onda è a ridosso della festa delle donne. Da notare come Laura Chiatti ha “sacrificato” la sua bellezza per vestire i pani del suo personaggio. Per lei una vera e propria sfida per dimostrare di essere un’attrice a tutto tondo. Il suo personaggio, infatti, ha il volto sfigurato dall’incendio al cinematografo e sarà un ruolo chiave nell’intera vicenda.