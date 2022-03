Oroscopo 9 marzo 2022: ripresa per i Gemelli e ricaduta per i Pesci!

Le stelle a volte fanno impazzire, ma non mentono! L’Oroscopo di oggi è all’insegna della scoperta, perché dobbiamo dirlo: arriverà l’imprevedibile. Come già detto, il mese di marzo è pazzerello, e ne accadranno di ogni. Quindi, care Case Celesti rimboccatevi le maniche, perché dovrete essere forti.

Ci sono nuovi transiti in arrivo, nei prossimi giorni assisteremo a Mercurio in Pesci. Infatti, è proprio da questa condizione di “esilio” che il segno dei Pesci vivrà un malessere intellettivo generale, ma non solo lui. Nell’Oroscopo di oggi siamo pronti ad analizzare quanto accade per tutti i segni Zodiacali, e nello specifico cerchiamo di dare qualche consiglio ai 3 più fortunati, e agli ultimi in classica che ne hanno davvero di bisogno. Prepariamoci ai cambiamenti, ecco come.

Occhi al cielo, perché abbiamo bisogno di porre in essere delle solide basi di comprensione per accettare le previsioni in arrivo. Oggi, 9 marzo 2022 ci prepariamo a tutto quello che sarà, cioè: confusione! Avete letto bene. L’Oroscopo di oggi ci servirà per essere pronti alle avversità ed ai dubbi del domani. Perché se c’è davvero qualcosa di incomprensibile, sono proprio tutti quegli eventi della vita ai quali non riusciamo a dire di sì.

Il Transito che soggiornerà nel cielo per i prossimi giorni, è proprio Mercurio in Pesci. Come sappiamo, l’Astro in questione è quello che rappresenta il pensiero. Le idee e la comunicazione saranno protagoniste. Infatti, essendo il pianeta che governa i Gemelli, vediamo questo segno classificarsi al top, ma non sarà lo stesso per i Pesci.

La ragione risiede nel fatto che vivendo questa fase in “esilio”, cioè in piena esclusione, gli amici con le branchie non saranno molto felici nel veder limitate le proprie possibilità di espressione. Così, energie mentali e potenza creativa si confonderanno in un mix per niente produttivo.

Anzi, ci potrebbero essere situazioni nelle quali ci si perderà davvero, invertendo la rotta del successo in quella della distruzione. Ovviamente, ogni segno vivrà diversamente questa condizione, questa è soltanto un’analisi generale.

Ecco come le 3 Case Celesti più fortunate vivranno il moto e anche i malcapitati.

Oroscopo: i Gemelli vivranno una giornata stellare!

Partiamo da una squadra di teste calde coraggiose: Gemelli, Aquario e Bilancia, che trio d’aria che abbiamo! Oggi trattiamo tutti i segni di questo elemento, sono rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Diciamo che di recente avete ripreso le redini della vostra vita, perché stavate vivendo un periodo non molto positivo. Adesso che il cielo essere favorevole, avete chiarito le idee, e il transito favorirà lo sviluppo di grandi progetti. Se sei del Leone sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo con i Gemelli, il segno lunatico per eccellenza. Mercurio ti governa, e la situazione si ribalta a tuo favore: hai mille progetti da realizzare! La tua curiosità regna sovrana e avrai la possibilità di rifarti. Sul piano lavorativo tutto procede alla grande, ma sarà sul fronte amore che avrai uno charme imbattibile e farai delle conquiste. Consigli: approfitta della positività del cielo, hai bisogno di qualche vittoria dopo tanto combattere.

Passiamo all’Aquario, il ribelle e folle dello Zodiaco. Idee e ambizioni? Ecco che il cielo ti ha posto un transito che ti farà eccellere al lavoro. Avevi bisogno di questa carica, perché professionalmente sarai imbattibile. Nessun imprevisto ti farà cadere, anzi sarai un collega da cui apprendere molto e a cui fare riferimento. In amore al momento tutto è tranquillo. Consigli: vivi al massimo questa giornata, perché alcuni superiori potrebbero bene veder il tuo coraggio, e chissà se ci saranno dei buoni risultati per la crescita.

Che dire del segno più elegante, la Bilancia? Hai messo da parte le tue indecisioni, perché ti è tutto così chiaro grazie al moto del cielo, da farti sentire sicuro di te e professionale. Sarà soprattutto sul fronte amore che assumerai una decisione, perché ci sono state delle situazioni che ti hanno fatto penare, e adesso vuoi essere felice. Consigli: agisci, perché stare a rimuginare senza andare avanti non servirà a nulla. Risolvi finché sei in tempo tutte le questioni che non ti fanno bene al cuore.

Pessimo cielo per i Pesci, ci vuole tanta pazienza!

Niente di bello per il segno d’acqua dei Pesci, per non parlare sempre di un altro dello stesso elemento, lo Scorpione, e dell’ultimo di terra, il Toro! Si tratta di tre Case Celesti il cui elemento dominate non ha molte energie, e di conseguenza vivere il transito non favorirà ulteriormente la situazione. Coraggio e in bocca al lupo! Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’enigmatico dello Zodiaco, il fiero e velenoso Scorpione. A volte, non tutto va come sperato, specialmente quando per via del moto dal cielo, l’incomprensibile si palesa nei tuoi occhi. Come accettare qualcosa che proprio non si riesce a digerire? In alcuni casi bisogna imparare dai propri errori, mentre in altri sembra proprio che tutto ti remi contro. Consigli: l’amore andrà bene, mentre al lavoro cerca di porre dei compromessi per superare la giornata.

Passiamo al Toro, testardo e irremovibile, e certo che il transito ti farà del male! Non sei per niente pronto a crescere, sei ancora troppo infantile per accettare delle avversità in arrivo. Bufera sentimentale in arrivo, mentre al lavoro tutto procede tranquillo. Consigli: dovresti essere in grado di superare la tempesta sentimentale, ma dovrai rimanere concentrato su te stesso e i progetti di vita che ti sei predisposto, altrimenti darai spazio a qualcosa che ti ferirà.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il segno dei Pesci, guarda un po’, Mercurio sosta sulla tua Casa Celeste! Che succede? La brillantezza mentale e la creatività espressiva verranno messe a dura prova da un mood davvero stressante. Hai bisogno di solitudine, perché devi schiarirti le idee che al momento sono fin troppo confuse. Al lavoro si tratta di questioni comuni, ma è in amore che hai davvero bisogno di capire se chi ti sta attorno fa al caso tuo. Consigli: prenditi del tempo, anche soltanto un momento per respirare a pieni polmoni.