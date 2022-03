E’ stato il bello del Grande Fratello Vip: ecco cosa fa e com’è oggi

Il panorama televisivo è pieno di personaggi del mondo dello spettacolo, ma alcuni nonostante il tempo che passa rimangono nel cuore dei fan. Oggi parleremo di un ex concorrente del Grande Fratello Vip. E’ entrato nella storia per la sua bellezza, ma c’è molto di più nella sua persona, ecco cosa.

La saga del Grande Fratello è lunga vent’anni, mentre nella versione Vip giusto qualche anno, ma nonostante ciò, il successo del format è assicurato dall’elevata percentuale di share. Così, non possiamo non ricordare dei pezzi grossi che hanno fatto carriera. Ogni individuo ha il suo vissuto, ma quando si varca il piccolo schermo non si può non entrare nel cuore del pubblico a casa che fedelissimo non perde un appuntamento. Infatti, parliamo di lui che di spettacolo se ne intende al 100%.

La storia di questa trasmissione è lunga, e gli ultimi risultati dimostrano che lo sarà ancora per molto. Riuscite però a ricordare i concorrenti che si sono susseguiti nel tempo? E’ chiaro che non si possono ricordare tutti, ma qualcuno è rimasto indelebile nella memoria dei telespettatori, anche perché poi il successo è continuano.

A volte, è proprio nella fama che ci si perde. Si può essere delle meteore, oppure diventare della star con una carriera invidiata. Insomma, il talento e la Dea Bendata sono il piatto di una stessa bilancia, e sono i protagonisti che decidono come investire le loro risorse.

Ad oggi, non possiamo dimenticare il volto del Bello del Grande Fratello Vip, lo riconoscete?

Grande Fratello Vip: ricordate il concorrente più amato?

Come se non bastasse il reality più controverso di sempre, stupisce i telespettatori con dei colpi di scena inaspettati. Puntata per puntata, ne accade una che lascia senza parole. Siete a conoscenza dell’ultimo gesto di Soleil Sorge? Nessuno se lo avrebbe mai creduto, ma forse da un personaggio così particolare bisogna aspettarsi qualsiasi cosa. Così, dopo eliminazioni, anni e pellicole girate, è tornato il gieffino più bello!

Si tratta di Andrea Montovoli, un attore molto amato dal panorama artistico e attoriale italiano. Infatti, non partecipa alla versione NIP, not important people, ma Vip, cioè very important people, in quanto è un artista affermato. Nel 2020 in piena pandemia diventa un gieffino, ma non è stato molto presente in trasmissione. Infatti, dopo soli 48 giorni decide di abbandonare tutto.

Inizia la sua carriera nel lontano 2006 con Uno su due, poi ancora in RIS delitti imperfetti, Quo vadis, baby?, Scusa ma ti voglio sposare, ma lo abbiamo visto anche in Una canzone per te, Poker Generation, L’ispettore Coliandro, Notte prima degli esami ’82, Natale a 4 zampe, Provaci ancora prof.

Mentre nel 2009 lo si conosce in vesti diverse, a Ballando con le Stelle, fino ad arrivare al GF Vip, all’Isola dei Famosi e a Pechino Express. Insomma, un bel curriculum! E oggi?

Continua a fare delle ospitate nei programmi, ma è nel 2022 che ritorna sul set con Dagli occhi dell’amore, una fiction, e un film dal titolo California. Dal Grande Fratello Vip la sua carriera è andata avanti, non lo si può negare.

Il programma è senza alcuna ombra di dubbio un ottimo trampolino di lancio per chi vuole emergere, oppure una buona vetrina, come nel suo caso, per rimanere in auge. Inoltre, ci sono altre novità! Conosci l’ultima previsione sui vincitori? Sconvolgente!

Mentre, tornando al protagonista di oggi, i fan non vedono l’ora di rivederlo in scena, anche perché è seguitissimo sui social media!