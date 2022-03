Gemma Galgani, affondo senza precedenti su Giorgio Manetti: mai accaduto prima

Gemma Galgani e Giorgio Manetti da quando si sono lasciati non sono più stati in buoni rapporti, ma ora il tutto sembra essere peggiorato con questo affondo senza alcun precedente.

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama fa parte del programma da oltre dieci anni ed ha fatto sognare migliaia di italiani con la sua storia d’amore con Giorgio Manetti. Il loro amore però è durato meno di un anno, in quanto è stata lei a voler chiudere il tutto perché convinta che da parte sua non ci fosse amore mentre lui le aveva chiesto di lasciare il programma insieme come una coppia.

A distanza di anni da quel momento, le cose tra i due non sono affatto migliorate e non di rado si lanciano continue frecciate durante le interviste che rilasciano. La dama però sembrerebbe essere arrivata al limite e su Uomini e Donne Magazine ha lanciato un affondo senza precedenti. Tra i due, ormai, sembra essere più chiaro che mai che non ci potrà essere nulla se non indifferenza e i tempi in cui si giuravano amore sembrano essere ormai lontani.

Giorgio Manetti stroncato da Gemma Galgani dopo Uomini e Donne

Gemma Galgani, che oggi ha assistito al triste epilogo della fine della storia d’amore di Alessandro, ha affermato che il suo ex fidanzato ha continuato e continua fare la vittima sulla fine della loro relazione quando anche lui avrebbe commesso alcuni errori in passato in quanto ritiene di non aver mai ricevuto alcun invito da parte sua e dopo la fine della loro relazione non sarebbero mancati alcuni scivoloni sul suo percorso o sulle scelte riguardanti la sua persona.

La dama di Torino non ci è affatto andata leggera e sembrerebbe aver messo un punto a qualsiasi tipo di rapporto con Giorgio Manetti, che ha invece trovato l’amore al di fuori degli studi del Trono Over di Uomini e Donne.

“Continua a fare la vittima sulla fine della nostra storia” ha subito esordito senza troppi giri di parole spiegando il motivo di queste sue parole. “Non mi ha mai chiesto di venire a Firenze. Non stavo mai a casa sua” ha poi rivelato, raccontando alcuni retroscena sulla loro storia di cui non tutti erano a conoscenza. “Mi ha ridicolizzata ai tempi della nostra relazione e non ha mai smesso di farlo“ ha poi concluso.

Gemma Galgani ha stroncato Giorgio Manetti e chissà se lui deciderà di replicare o meno di fronte a questi attacchi.