Vippona lascia il compagno in diretta? “Posso vivere anche senza di lui”

Nella casa del Grande Fratello ancora colpi di scena. Personaggi importanti hanno abbandonato il gioco a un passo dalla finale, ma non solo, una vippona ha fatto una dichiarazione sconcertante

Si cominciano a tirare le somme nella casa del Grande Fratello. La finale del 14 marzo non è così lontana, e domani andrà in onda l’ultima puntata “ordinaria” prima dell’appuntamento decisivo. In tanti hanno ormai abbandonato il reality, e tra chi è rimasto in gioco c’è una “vippona” che ora sogna fortemente la vittoria.

Il motivo è che lunedì ci sono stati dei colpi di scena importanti, su tutti l’eliminazione di Soleil Sorge. Un’uscita inaspettata, visto che l’influencer era favorita per la vittoria finale, e invece ha dovuto abbandonare la casa. Questo può lasciare campo aperto alle altre concorrenti, senza dimenticare che in lizza ci sono anche tre uomini, Barù, Davide Silvestri e Giucas Casella.

Grande Fratello Vip, il riscatto della “vippona”: ora è pronta alla vittoria

Ma ora forse la grande favorita sembra lei, Delia Duran. La moglie di Alex Belli è come se avesse “sconfitto” la rivale Soleil (anche se al televoto c’era Davide) e ora sente di poter vincere. Forse anche per questo ha trovato il coraggio per fare delle dichiarazioni importanti: tra queste quelle in cui si è detta pronta a vivere la sua vita senza Alex Belli. Ebbene sì, come riporta Biccy, Delia avrebbe detto che si sente pronta a liberarsi definitivamente del marito.

“Mi ha fatto soffrire, ma forse farlo in quel modo mi ha fatto crescere. Se un domani non staremo più insieme non soffrirò più come prima. Voglio dire che non muoio più per lui. Io lo amo, ma se non è destino me ne farò una ragione”. Insomma, Delia sembra essersi messa alle spalle il tunnel di sofferenza in cui era entrata a causa del tradimento di Alex nei suoi confronti. Ma ora è pronta a reagire, evidentemente a cominciare dalla vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip.