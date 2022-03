Uomini e Donne puntata 9/3/22, il cavaliere ha il cuore infranto: questa non ci voleva

A Uomini e Donne è andato in scena un momento molto triste. Il cuore del cavaliere ora è infranto e questa batosta proprio non ci voleva. Riuscirà a trovare la dama giusta per lui?

Uomini e Donne è di nuovo in onda sul piccolo schermo degli italiani e la puntata inizia ovviamente con i protagonisti del Trono Over ed in particolare Gemma Galgani. La dama non sta conoscendo nessuno, ma non è ugualmente sfuggita dagli attacchi di Tina Cipollari che ha subito notato il suo nuovo look.

La Galgani è sempre stata solita sfoggiare un’acconciatura liscia, mentre questa volta ha preferito farsi dei boccoli. L’opinionista ritiene che questa pettinatura invece di ringiovanirla la invecchino, ma lei sembra pensarla in maniera opposta. La dama nota qualche nuovo cavaliere in studio, ma nessuno sembra interessarle davvero. La puntata però prosegue ugualmente e al centro dello studio Maria chiama Alessandro e Vincenza.

Per il cavaliere purtroppo questa è l’ennesima batosta perché lei sembra averci ripensato su di loro e Maria De Filippi rivela che cosa l’ha spinta a farlo, nonostante lei si sia mostrata un po’ titubante nel spiegarlo in studio.

Alessandro deluso a Uomini e Donne: Vincenza chiude la conoscenza

Alessandro e Vincenza entrano al centro studio e lei dice che non l’è scattato nulla, contrariamente a lui che prova un forte interesse nei suoi confronti. La dama, vedendo questo forte interesse, chiede di uscire ancora una volta ma la padrona di casa, dopo che un’altra dama è stata smascherata in studio, blocca il tutto affermando che trova inutile continuare ad uscire se parte sua non c’è alcun interesse.

Arrivati a questo punto Alessandro chiede maggiori spiegazioni e la dama facendo un grosso giro di parole ritiene di non essere interessata a lui. La conduttrice rivela che secondo lei il problema è l’età in quanto ha paura di trascorrere il resto della sua vita a fare da badante e non a viversi una relazione. Gli opinionisti apprezzano la sua sincerità ma le fanno notare che lui fin dal primo momento era stato chiaro rivelandole la sua età e per lei non c’erano problemi ma durante le scorse ore ha poi cambiato idea.

In studio entrano Stefano ed Elena. Lei, dopo numerosi rifiuti, accetta il numero di lui ed hanno iniziato una conoscenza. In studio però viene un nuovo cavaliere per lei e lei accetta la sua conoscenza affermando che si erano concordati che non avrebbero avuto un rapporto esclusivo.

Lui però cambia idea e le chiede di vedersi questa sera e lei non sa che fare, gli opinionisti intervengono duramente accusandoli di essersi messi d’accordo soltanto per essere al centro studio in quanto appare davvero strano l’interesse di lei dopo che aveva rifiutato svariate volte il numero di lui.