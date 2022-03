GF Vip daytime del 09/03/22, il gieffino perde le speranze: la delusione è troppa

Al GF Vip, il concorrente non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto accaduto in puntata.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani pronto a fare chiarezza in merito alle dinamiche che stanno vedendo protagonisti i concorrenti di Alfonso Signorini, che continuano a sentire una certa pressione a causa della finale. Soprattutto se si considera che tra qualche ora ci sarà la semi finale di questa sesta edizione e la tensione tra i vipponi è alle stelle.

Ogni equilibrio è stato rotto e i concorrenti invece di trovare una quadra alla fine di questo percorso sembrano essere più distanti che mai ed alcuni hanno messo ben chiaro che non appena quest’esperienza sarà giunta al termine non vogliono avere alcuna intenzione di frequentarsi dopo questa convivenza forzata che ha messo a dura prova la loro pazienza, ma vediamo subito che cosa ha intenzione di mostrarci la produzione del daytime del GF Vip di oggi che contiene veri e proprio colpi di scena.

Jessica Selassiè delude Barù al GF Vip: lui prende le distanze

Il daytime del Grande Fratello Vip parte subito con il botto, vedendo Davide Silvestri che nutre non pochi dubbi dei confronti di Lulù e Jessica, che ha avuto l’ennesima batosta da parte di Barù, in quanto loro due si sono congratulate con lui per aver raggiunto un posto in finale. Secondo l’ex stella di Vivere, le due starebbero giocando di strategia e per questo non ha intenzione di lasciarsi ingannare, secondo il suo parere, restando sempre sull’attenti.

“Quando vengo ferito, faccio fatica a cambiare idea“ ha commentato parlando a tu per tu con Giucas Casella e quest’ultimo ha ammesso di aver apprezzato e non poco la sua schiettezza.

Ma passiamo a Barù, lui ha ascoltato le recenti confessioni della Princess Jessica, convinta che lei si sia avvicinato a lui soltanto per una strategia e non ha potuto nascondere di esserci rimasto male in quanto ritiene di essere sempre stato chiaro nei suoi confronti ribadendo in più occasioni che non aveva alcuna voglia di iniziare nulla con lei.

Il nipote di Costatino della Gherardesca ha iniziato così ad ignorarla, preferendo farla cuocere nel suo brodo. Jessica ha ammesso di aver detto determinate cose soltanto perché presa dalla rabbia e trova esagerata la sua reazione ma è disposta comunque a porgergli le sue scuse per rimediare al danno fatto.

“Manco la guarda in faccia“ ha osservato Sophie Codegoni, commentando la scena che si è ritrovata davanti poco dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip.