Altro che amore al GF Vip, è scontro: “Mi hai insultato”

Nella casa del Grande Fratello la finale si avvicina a grandi passi, e quello che poteva sembrare amore sembra invece qualcosa di diverso

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del GF Vip, prevista per lunedì 14 marzo su Canale 5. Prima, però, ci sarà la puntata di giovedì con altre eliminazioni (le ultime ordinarie) e per chi finirà fuori sarà un boccone amaro. Dopo sei mesi (anche se non tutti sono dentro dall’inizio) uscire proprio a un passo dalla finale è una mazzata pesante da digerire. E soprattutto, arrivati a questo punto il montepremi di 100mila euro fa davvero gola.

Ecco perché anche le presunte “liason” e storie d’amore all’interno della casa, paradossalmente sembrano perdere un po’ di significato. Ad esempio quella tra Barù e Jessica è sempre più discussa. Tra i due c’è indubbiamente un’intesa, ma francamente si fa fatica a parlare di qualcosa di più. A maggior ragione se il nobile si ritrova spesso a bacchettare l’amica.

GF Vip, altro che amore: tra i due scoppia una furiosa lite

Soprattutto quando si è parlato di strategia per arrivare alla finale. Barù si è considerato offeso, dicendo a Jessica: “Se pensi che io sia uno stratega stai facendo un insulto ai miei valori”, ha detto. La discussione è avvenuta durante la preparazione del pranzo, con il nipote di Costantino della Gherardesca che sembrava decisamente risentito, per non dire offeso. Ecco perché ha lanciato varie “frecciatine” alla Selassiè.

“Ti dico la verità, sei veramente insopportabile. Prima mi insulti, poi sei insopportabile. Che bel coraggio che hai”. Insomma Barù si è offeso perché Jessica lo ha definito uno stratega in ottica finale. Ma Barù si è infuriato veramente. Poi lei ha provato a chiarirsi, chiedendo a Barù di avere più fiducia in lei. Infine le ha chiesto scusa. Insomma, dopo la discussione sembra che tutto si sia messo a posto.

Il rapporto tra Jessica e Barù continua tra frecciatine e provocazioni: “Un paio di cose non mi tornano…” #GFVIP https://t.co/hVDExyjOhv — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2022