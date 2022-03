Rompicapo nella Savana: trova tutti e sei gli animali, la sfida è ardua!

Allenare quotidianamente la mente con degli indovinelli e giochini interattivi, è estremamente divertente e soddisfacente. Perché una volta trovata la soluzione, non potrai che essere più sicuro di te! Allora, ti sfido al rompicapo degli animali, riesci a trovarli tutti in meno di un minuto, oppure l’avrò vinta?

Riuscire a risolvere un rompicapo del genere non è impossibile, ma farlo in pochissimo tempo è solo per dei veri top player. Diciamo che, si tratta di un gioco di luci, colori e linee, ed oltre alla velocità, entrano in gioco tanti altri elementi. Il rompicapo degli animali è esotico e alternativo, perché fare un viaggio nella Savana potrebbe farci allontanare dallo stress quotidiano. Che ne dici di provarci? Alla fine dell’articolo ti darò la soluzione.

Devo dire che ci voleva proprio un bel rompicapo in un altro Continente! La Savana è magica, e non possiamo non ammirare tutte le bellezze della flora e della fauna del posto. Il rompicapo di oggi ha a che fare con gli animali, ma la domanda sorge spontanea osservando l’immagine: dove sono?

Diciamo che è un enigma che potrebbe trarre in inganno, proprio per il semplice motivo che animali, non se ne vedono completamente! Sfrutta le tue abilità visive, e trova quanto ti viene richiesto dalla consegna.

Riesci a farlo in un minuto? Io ce l’ho fatta, se tu non affronterai la prova, allora l’avrò vinta anche questa volta.

Rompicapo animali: Ecco la soluzione, ti ho battuto!

Come se non bastasse, nel nostro sito troverai una grande quantità di giochini e tranelli divertenti. Perché non provi il rompicapo degli Antichi Romani? E’ un viaggio alla scoperta della storia e dei numeri! Esatto, perché non bisogna soffermarsi soltanto sull’aspetto degli enigmi, ma bisogna andare in profondità e capire appieno le consegne poste. Allora, li hai trovati questi sei animali, o vuoi la rivincita?

La foto parla chiaro, non ci sono dei veri animali! Si tratta di linee rette, curve e di un gioco di luci e colori che raffigurano degli esseri viventi un po’ particolari. Come avresti potuto risolvere in un batter d’occhio il tranello? Comprendendo in primis che si trattava di un inganno bello e buono, perché non puoi pensare di trovare degli animali palpabili in un disegno del genere.

Vuoi sapere un trucco? Intanto, ti avevo già dato la soluzioni e gli indizi. Ti sarebbe bastato soffermarti sulle linee anomale, perché è proprio in quei tratti che avresti potuto notare le differenze e il resto degli abitanti della Savana.

Risolvere un rompicapo del genere ti rende ancora più reattivo e veloce nella risoluzione di enigmi. Se vuoi ancora sperimentare le tue abilità, prova il rompicapo geometrico: sai quanti quadrati ci sono? Persino i più bravi sono impazziti!

Allora, che hai fatto? Ci sei riuscito da solo, oppure vuoi la rivincita? Ti ho battuto! Ci vediamo al prossimo indovinello, ti aspetto.