Ultima Fermata Anticipazioni: Maria De Filippi in soccorso delle coppie in crisi

Sale l’attesa per “Ultima Fermata”, il nuovo programma targato Maria De Filippi. Anche questo format parla di coppie in crisi: le ultime indiscrezioni

Si chiama “Ultima Fermata”. E questa, più o meno, è la sola certezza che c’è sul nuovo programma ideato da Maria De Filippi. Il battage pubblicitario è già partito, ma di questo nuovo progetto non si sa molto. Di certo l’argomento è le coppie in crisi e l’ultima possibilità di salvarle.

In più è partito il casting per partecipare. Annunci social e spot televisivi fanno presagire che i lavori per la realizzazione del programma sono iniziati, eppure su di esso si sa molto poco. Fino ad oggi, infatti, gli unici riferimenti certi sono i numeri di telefono e i contatti per candidarsi e nient’altro. “Ti ha lasciato o ti sta per lasciare e vuoi fare un tentativo per salvare la tua storia?”, questo il testo dell’ultimo post social pubblicato dall’account ufficiale del programma. Poi, per il resto, non si sa nulla di ufficiale.

Ultima Fermata, cosa sappiamo dell’ultimo programma di Maria De Filippi

Le uniche immagini arrivate sono quelle del logo del programma, più alcune riguardanti una stazione ferroviaria che accompagnano gli spot che stiamo vedendo in questi giorni. Per il resto solo congetture: inizialmente si era ipotizzato che “Ultima Fermata” fosse il nuovo programma estivo di taglio dating show (le tempistiche delle promo ci fanno pensare a questo periodo) addirittura pronto a prendere il posto di “Temptation Island“, altro programma di successo con lo zampino della De Filippi.

Invece, si è capito che i due progetti sono indipendenti, e che lo il programma estivo andrà per la sua strada normalmente. Quindi il mistero resta fitto, anche sulla messa in onda. Non si sa nulla nemmeno sul conduttore. Si parla di una semplice voce narrante che nello stile di un docu reality racconti le vicende amorose a cui ci prepariamo ad assistere. Sarà davvero così? Attendiamo i prossimi spot per saperne di più.