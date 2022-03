La verità è che bisognerebbe andare oltre le apparenze e i pregiudizi. E la ragione risiede proprio nel fatto che nel mondo dello spettacolo, artisti del calibro di Laura Chiatti sono delle rocce, ma come tutte si possono sgretolare a causa di un mare troppo ondoso e sovrastante. I problemi della vita l’hanno devastata.

Il racconto di Laura Chiatti è inaspettato, o meglio è stata imprevedibile la sua reazione e il suo volersi mettere a nudo, senza filtri. Gli eventi della vita sono e possono essere molto più dolorosi del previsto, e la sue parole testimoniano questo. Al di là dell’amarezza, ci sono tanti altri elementi che dal suo racconto donano un messaggio di forza e coraggio. Dalle confessioni dei privilegiati, si possono scovare interessanti esempi di vita.

Bravissima e talentuosa, Laura Chiatti ha una carriera di grande successo. Dalla passione per la recitazione e il canto, nasce una star che ha recitato in una grande quantità di pellicole e di serie molto apprezzate. La rivedremo infatti nella fiction in arrivo Più forti del destino, regalandoci ancora una volta la sua professionalità e bravura.

Di certo, essendo un personaggio di spicco, sposata con un altro attore, regista e autore amatissimo come Marco Bocci, rappresenta un punto di riferimento per i fedelissimi fan. Così, è stato proprio della sua famiglia e di lati inediti del suo lavoro che si è parlato nel salotto di Verissimo.

Silvia Toffanin, la conduttrice, la ascolta con attenzione, e noi siamo qui pronti per riportare la confessione del dolore che è tornato a galla, e che l’ha fatta decisamente soffrire.

Laura Chiatti racconta tutta la verità a Verissimo

Non dovrebbero mai esserci pregiudizi, perché al di là del fatto che con personaggi come Laura Chiatti parliamo di gente famosa. La parola “gente” dovrebbe far ricordare che si tratta sempre di esseri umani! I problemi li hanno tutti, e la critiche possono fare del male. Di recente, l’attrice ha versato lacrime amare per un’amica, ma le novità non finiscono qui. Perché oggi affronteremo un altro dramma personale.

Cos’è che ha sconvolto così tanto l’attrice? Innanzitutto, non si può negare che il salotto di Verissimo di Silvia Toffanin regali forti emozioni per gli ospiti. Infatti, è stato rivedendo i video della famiglia composta dai figli Enea e Pablo, oltre che dal marito, che la donna si è commossa. Ma la confessione non finisce qui.

Sembrerà assurdo, ma anche una bellezza da mozzare il fiato come lei, ha sofferto delle pesanti critiche per il suo aspetto esteriore. Che con il tempo si cambi, perché si cresce, o perché semplicemente lo si voglia fare per stare bene con sé stessi, è una cosa personale che non dovrebbe riguardare nessuno.

Purtroppo, gli haters e leoni da tastiera non lasciano stare neanche lei! Ecco cosa le hanno criticato e come l’hanno pesantemente giudicata:

“Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando dicono che ho problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave.”

Ognuno è libero di essere sé stesso in tranquillità, è assurdo che ancora ci siano questi pregiudizi per una presunta magrezza. Inoltre, l’argomento crisi con Marco Bocci non è stato toccato, perché gli stessi hanno risposto con l’amore incondizionato. Lo stesso inatteso colpo di scena durante le vacanze, ha fatto la sua figura!

Sempre pronta a darsi al pubblico senza problemi, Laura ha regalato dei momenti di grande importanza. Perché ha fatto vivere ai fan qualcosa che la rende più umana. E’ bellissima e famosa, ma anche lei vive le conseguenze di una società perfezionista e individualista.