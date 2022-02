Laura Chiatti piange l’amica: “Ciao amore mio”

Laura Chiatti, l’attrice vive giorni difficili: “Ciao amore mio”. La moglie di Marco Bocci ha scritto un triste post su Instagram

Giorni di sofferenza e grande dolore per l’amatissima attrice Laura Chiatti. La moglie di Marco Bocci ha dato una triste notizia sui social, con un post molto commovente pubblicato sul proprio account Instagram. L’attrice 39enne ha perso una carissima amica, Elena. Si tratta di una persona a lei cara fin dai tempi dell’adolescenza.

La ragazza, presumibilmente coetanea di Laura, è morta per motivi che non sono stati chiariti. L’attrice ha voluto ricordare l’amica con un commovente post su Instagram, nel quale ha pubblicato una sua foto e l’ha ricordato con un messaggio toccante. Naturalmente sono stati tantissimi like e i commenti di sostegno e solidarietà, ma anche di apprezzamento per le belle parole usate dall’attrice verso la sua amica.

Laura Chiatti, il messaggio su Instagram è pieno di dolore

“La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla – ha scritto la Chiatti nel post – e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più”.

Questo l’emozionante messaggio scritto da Laura Chiatti. Forte il dolore per la perdita dell’amica, con cui ha condiviso parecchi anni della sua adolescenza. Non sono chiari i motivi che hanno portato via la ragazza, anche se leggendo il messaggio di Laura si intuisce come la morte possa essere stata improvvisa.

“Solo 3 giorni fa ridevamo assieme”, ha scritto. Questo fa capire che la tragedia sia stata improvvisa e inaspettata. La Chiatti ha dedicato all’amica alcune foto e anche la canzone “Ovunque sarai” di Irama, che è stata presentata di recente al Festival di Sanremo.