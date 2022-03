Rompicapo geometrico: quanti quadrati ci sono in tutto?

Bentornato al consueto appuntamento della Domenica con gli indovinelli di Instanews! Il rompicapo di oggi ha a che fare con la geometria, ma non solo. Si tratta si di contare le forme, in questo caso i quadrati, ma dovrai farlo seguendo un certo rigore di logica. Allora, sei pronto per la sfida?

Allenare la mente con dei giochini del genere migliora le capacità di reazione. Infatti, risolvendo un rompicapo del genere è come se facessimo fare quotidianamente dell’attività fisica al nostro cervello, incrementando le nostre abilità. Tra un’attività e l’altra, oggi non possiamo lasciarci scappare questo tranello con i quadrati. Mettiti in gioco, vedrai che una volta scoperta la soluzione, non crederai ai tuoi occhi!

Siamo pronti per la sfida? Diciamo che in questo caso risolvere il rompicapo non è impossibile, ma è pur vero che a vedere tutti questi quadrati, si impazzisce! Il numero di elementi geometrici nella figura qui sopra è abbastanza elevato. Non si tratta di un valore basso.

La risposta la potrai leggere scorrendo l’articolo, ma se lo farai senza metterti in gioco, l’avrò vinta io. Allora, ti do delle dritte per affrontare la sfida.

Osservare l’immagine potrebbe darti qualche aiutino in più per capire quanti sono in tutto. E’ chiaro dovrai contare, ma anche mettere in pratica la tua furbizia e capacità di osservazione. Non ci vogliono dei geni, ma degli sfidanti che non si fanno abbattere.

Quindi, ci sei riuscito da solo o devo darti la risposta? Scorri l’articolo!

Rompicapo geometrico: ecco quanti sono i quadrati!

Come se non bastasse, nel nostro sito troverai una grande quantità di indovinelli e giochi divertenti. Perché non provi il rompicapo matematico per geni? Qui, dovrai trovare la soluzione ad un enigma che ha a che fare con numeri, calcoli e valori, ma non solo. Nella maggior parte delle prove, è importante mettere in pratica tutte le abilità che si posseggono! Allora, sei riuscito a risolvere quello dei quadrati? Ecco la risposta!

Risolvere enigmi giornalmente, migliora i tuoi tempi di azione e reazione. Chi l’avrebbe mai detto che per incrementare le competenze di problem solving sul posto di lavoro, sarebbe bastato esercitarsi un po’ con dei rompicapo così leggeri? Le sfide devono essere colte!

Non crederai ai tuoi occhi, ma in una piccola immagine come quella presentata in questo articolo, non ci sono solo 10, 20, 39 quadrati… ma ce ne sono molti di più! Esatto, la risposta corretta è 40. Hai capito dove si trovano?

Per capire come sono posizionati, ti basta seguire con attenzione il disegno. Per chi l’ha studiata, basta ricordare come insegna la Scuola della Gestalt che studia le forme, che delle grafiche in questione si ha memoria!

Per cui è necessario ripercorrere tutte le linee per definire quanti quadrati ci sono. La difficoltà sta proprio nel mantenere la concentrazione, e sapere che dentro una forma ce ne sono delle altre che le racchiudono, e così via!

Allora, ci sei riuscito da solo oppure hai dovuto sbirciare la risposta in fondo all’articolo? Ti do la rivincita con il rompicapo delle balene, provalo! Mantieni la tua mente allenata, ci vediamo al prossimo indovinello.