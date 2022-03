Colpo di scena al Grande Fratello Vip: la vippona ha “un uomo” fuori? La verità

Grande Fratello Vip, Sul finire del talent show di Canale 5 emergono dei colpi di scena inaspettati su una delle protagoniste della casa

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il pubblico del reality di Canale 5 non vede l’ora di conoscere il vincitore di questa sesta edizione. Eppure, anche se mancano ormai pochi giorni alla finale (prevista il 14 marzo) c’è ancora tempo per dare fiato al gossip e provare a sciogliere alcuni “nodi” che riguardano intrecci sentimentali all’interno della casa. Tanti ormai sono usciti, mentre la grande “liason” tra Alex, Soleil e Delia si è ormai conclusa.

Anche la love story tra Sophie e Alessandro si è esaurita (almeno per quanto riguarda il programma) con l’eliminazione del modello. Stesso discorso per Lulù e Manuel, uscito ormai molto tempo fa. Resta, come discorso in sospeso, quello tra Jessica Selassié e Barù. Davvero tra i due può esserci qualcosa? Sembra di sì, anche se – incredibilmente – la princess ha confessato di aver sentito un’altra persona prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello, tormenti sentimentali per la vippona a pochi giorni dalla finale?

Possibile che esista un’altra persona? E chissà come l’ha presa Barù, che in un certo senso sembra essersi interessato a Jessica, soprattutto negli ultimi giorni. Qualcuno fuori dalla casa potrebbe aspettare Jessica. Ne ha parlato lei stessa con le amiche Sophie e Manila. Si parla, quindi, di un ipotetico “uomo” fuori dalla casa.

Ma non si è accennato sulla sua identità. Alla fine si è convenuto che l’interesse suo per Barù esiste, ma allo stesso tempo sarebbe presente anche un altro uomo al di fuori della casa. “Fai un giro sull’altra giostra e scegli”, è il laconico suggerimento arrivato per lei dalle amiche. Ma non si esclude che Jessica stia facendo “pretattica” per avvicinare Barù a lei…