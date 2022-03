Silvia Toffanin senza parole a Verissimo: la confessione dell’ospite la spiazza

Negli studi di Verissimo una confessione a sorpresa lascia letteralmente spiazzata la conduttrice del programma, Silvia Toffanin

Una confessione inaspettata ha lasciato letteralmente di stucco la conduttrice Silvia Toffanin, che proprio non si aspettava le parole della sua ospite. E’ accaduto sabato pomeriggio, quando la moglie di Piersilvio Berlusconi ha ospitato in studio Andrea Delogu, anche lei conduttrice e molto attiva sui social. La frizzante Andrea a 39 anni si è separata dal marito Francesco Montanari (ma in fondo non era questa la notizia, visto che la voce circolava da tempo) ma senza girarci intorno ha fatto capire di essersi subito attivata per cercare altri “impegni”.

Lo stupore della Toffanin è arrivato quando la Delogu ha detto che in questo periodo sta frequentando un modello di appena 23 anni. Una notevole differenza di età che ha sconvolto la conduttrice, felicemente sposata ormai da molti anni. La Delogu è un personaggio eccentrico, e nell’occasione ha anche raccontato la sua vita particolare. Per chi non lo sapesse lei è la figlia di uno degli ospiti della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano.

La confessione spiazza Silvia Toffanin: “Ma davvero?”

E Andrea è nata proprio lì, trascorrendo la sua infanzia nel “regno” di Vincenzo Muccioli. La sua vita nella comunità è durata 10 anni e l’esperienza l’ha segnata creando in lei una grande sensibilità nei confronti del pericolo delle droghe. La verità sulla sua infanzia è arrivata solo di recente, perché per anni lei ha nascosto le sue origini per difendere i suoi genitori. In pratica alla Delogu dispiaceva che il padre e la madre fossero considerati degli “ex drogati”. Sul tema sentimentale la Delogu non si è espressa molto, ma ha spiegato che è rimasta in buoni rapporti con il marito.

“Siamo amici, ma abbiamo bruciato le tappe e abbiamo scoperto che il nostro amore andava coltivato. Invece ci siamo ritrovati amici. Adesso sono single anche se sono uscita con due o tre persone – ha spiegato – e ora ne sto conoscendo una molto più giovane di me”. Questo modello, si è scoperto è Luigi Bruno, che fa parte della Elite Model Management di Milano.