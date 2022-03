Amici 21 anticipazioni serale: colpo di scena, i nomi degli ammessi

Le ultime anticipazioni di Amici 21 sulle puntate della domenica sono arrivate: cosa succederà aspettando le fasi finali del talent show

L’attesa sta per finire: la 21esima edizione di “Amici” è pronta alla sua fase finale, che porterà al nome del vincitore di questa stagione. Come sempre, l’appuntamento clou è quello del sabato sera, col famoso “Serale” che comincerà il 19 marzo e accompagnerà il numerosissimo pubblico dello show di Maria De Filippi fino a maggio. Non c’è ancora la lista ufficiale delle “maglie” che parteciperanno alla fase finale, ma le ultime registrazioni sono state fatte, e di conseguenze tutte le scelte sono ormai sancite.

Da segnalare l’eliminazione di Gio Montana, fatto fuori dalla prof Anna Pettinelli. Niente serale per lui, visto che la giudice ha decretato di non vederlo pronto per la fase finale. Rudy Zerbi prova a salvarlo, prendendolo e mettendolo nella sua squadra. A lui ha chiesto una dimostrazione, che evidentemente è arrivata.

Amici 21, tutto pronto per il Serale: la lista delle “maglie” è definita

Gio, infatti, ha vinto la gara di canto e si è guadagnato la finale. Cristiano Malgioglio, che ha valutato le cover, gli ha assegnato un bel 9, consentendogli di proseguire il suo percorso ripartendo dal primo posto. Ecco tutti i voti assegnati da Malgioglio: Gio Montana voto 9, Luigi voto 8,5, Crytical voto 8, LDA voto 7,5, Calma voto 7. Sostanzialmente, non c’erano altre sorprese in vista, considerando che gli altri cantanti, di fatto, erano già certi di partecipare al serale. Tra questi Luigi, che si è esibito come primo in classifica generale cantando ben quattro canzoni con altrettante diverse chitarre.

Alla fine, dopo tante sofferenze anche LDA ha conquistato la maglia, facendo anche commuovere Rudy Zerbi. Buona la sua prova, con il figlio di Gigi D’Alessio che ha sconfitto tutte le sue incertezze. Le convocazioni ufficiali per il serale le vedremo oggi, nella puntata delle 14. Sarà stilato l’elenco definitivo, ma che di fatto è giù conosciuto. Anche l’ultimo dubbio, quello legato a uno tra Christian e Crytical è stato sciolto: saranno entrambi al “Serale”.