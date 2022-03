Francesca morta a 27 anni: la toccante storia a C’è posta per te

La toccante storia di Francesca, morta a soli 27 anni, ha emozionato tutto il pubblico di C’è posta per te: la sorpresa per il marito.

La toccante storia di Francesca è stata raccontata a C’è posta per te nel corso della puntata trasmessa il 5 marzo. Maria De Filippi ha accolto in studio la mamma e la suocera di Francesca. Insieme hanno inviato la posta a Stefano, il marito di Francesca a cui la mamma della 27enne ha voluto dire grazie per tutto l’amore che ha dimostrato a sua figlia.

La storia d’amore tra Francesca e Stefano è stata una storia da favola. Francesca incontrò Stefano quando aveva solo 13 anni perchèè lui frequentava spesso il palazzo in cui Francesca viveva essendo amico di suo cugino. Un amore grande e da favola che, purtroppo, viene spezzato dalla prematura scomparsa di lei.

C’è posta per te: la struggente storia di Francesca e la sorpresa per il marito Stefano

Nel 2018 Francesca si ammala. Dopo una serie di esame specifici, la diagnosi è terribile. Francesca si sottopone a vari interventi chirurgici e a tutte le terapie necessarie per provare a vincere la sua battaglia. Al suo fianco non c’è solo la sua famiglia, ma anche Stefano che non la lascia mai sola dichiarandole tutto il suo amore. Innamorati come il primo giorno, Francesca e Stefano coronano il loro sogno d’amore con il matrimonio. A spezzare la felicità di Francesca e Stefano è la morte di lei che lascia un vuoto profondo nel cuore di tutte le persone che l’hanno amata.

La mamma di Francesca ha così voluto ringraziare Stefano per i 13 anni che ha trascorso accanto a sua figlia chiedendogli di prometterle di non escluderle dalla sua vita anche quando riuscirà a rifarsi una vita. Stefano ha promesso di non farlo e ricevendo, poi, un regalo speciale ovvero l’incontro con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci essendo un grande tifoso della Juventus.

le lacrime che sto versando per questo uomo straordinario che sorride ricordando i momenti bellissimi con la moglie 💔 #CePostaPerTe pic.twitter.com/8BeL0bduFO — Meredith&DerekShepherd|| Kerem's friend 🤘😎🥃 (@karevismysun) March 5, 2022

CI SONO UOMINI DI MERDA CHE NON MERITANO LE COMPAGNE CHE HANNO ACCANTO E POI CI SONO QUELLI COME LUI CHE LE AMANO PROFONDAMENTE E LE PERDONO. #CEPOSTAPERTE pic.twitter.com/oIKE4Pgd2x — SFIGATTO (@Sfigatto) March 5, 2022

Una storia che ha profondamente commosso il pubblico di C’è posta per te che, nelle puntate precedenti, ha raccontato anche la storia di Annalisa e Sabastiano.

In un’altra puntata, anche la storia di Maria Paola aveva conquistato il pubblico. L’amore di Stefano e Francesca, però, ha commosso totalmente il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi che, sabato 12 marzo, tornerà in onda con l’ultima puntata della stagione.