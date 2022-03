Kate e William, le tre regole che i loro figli devono assolutamente rispettare

I piccoli George, Charlotte e Louis hanno delle regole che devono assolutamente rispettare. L’input arrivare direttamente da Kate e William

Kate e William sono una coppia molto amata dai sudditi inglesi. Secondo alcuni sondaggi, i Duchi di Cambridge sarebbero i preferiti dal popolo per la successione al trono. Ma sappiamo già che dovranno attendere il loro turno, quando The Queen morirà, toccherà a Carlo e Camilla occupare il trono. Per Kate e William c’è tempo, dovranno soltanto pazientare per qualche anno.

Catherine Middleton è amata per la sua eleganza e per il suo stile. La duchessa sa sempre cosa dire quando partecipa ad eventi pubblici e sa sempre come muoversi. Insieme a suo marito forma una coppia perfetta: sempre impeccabili e sorridenti, non c’è mai nulla fuori posto. Anche i figli George, Charlotte e Louis sembrano dei bambini educati bene, con delle regole chiare, precise e mai troppo rigide.

A proposito di regole, direttamente dalla Gran Bretagna arrivano alcune indiscrezioni sull’educazione che Kate e William hanno deciso di inculcare ai propri figli. Come ha anticipato il quotidiano inglese The Sun, esistono almeno tre regole che i Royal Baby devono assolutamente rispettare. Scopriamo insieme quali sono queste indicazioni da parte di Kate e William!

Le tre regole che Kate e William impongono ai Royal Baby

Ecco tre regole che i piccoli George, Charlotte e Louis devono assolutamente rispettare. Kate e William ci tengono moltissimo:

Non si può urlare: è assolutamente vietato alzare la voce, in qualsiasi situazione. Anche Kate e William hanno deciso di usare toni pacati in casa, in modo da dare il buon esempio ai propri figli. Vietato urlare, quindi a casa dei Duchi di Cambridge.

Non si va a letto arrabbiati: i Cambridge invitano da sempre i loro a parlare dei loro sentimenti. I bambini esprimono le loro preoccupazioni e ne parlano con i loro genitori. Questo genere di comportamento ha l’obiettivo di far riflettere i Royal Baby sui propri errori. William e Kate cercano sempre di non sembrare in disaccordo in presenza dei figli. Se c’è una richiesta, arrivano due risposte uguali e mai un ‘si’ ed un ‘no’. Tutto questo permette ai bambini di andare a dormire sereni e di riposare meglio.

