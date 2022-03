Rompicapo degli Antichi Romani: come completare la tabella?

Riuscire a risolvere degli indovinelli è un ottimo modo per esercitare le proprie capacità. Che si tratti di logica o di competenze nel calcolo matematico, nel rompicapo degli Antichi Romani bisogna tenere conto di diversi elementi. Sei pronto per affrontare la sfida, o già ti sei arreso?

Non sempre si vedono a primo impatto i tranelli, ma affrontare un rompicapo al giorno aiuta senza dubbio ad essere più reattivi. Problem solving e multitasking possono essere esercitati da attività del genere, con l’indovinello degli Antichi Romani il divertimento è assicurato. Pensare di poter sfruttare al meglio gli smartphone e gli apparecchi elettronici sconvolge, ma non c’è niente di più vero. Provare per credere! Vediamo cosa sei in grado di fare, ti lancio la sfida, alla fine ti darò la soluzione.

Hai già letto la consegna? Nel rompicapo degli Antichi Romani avrai bisogno di effettuare qualche calcolo, perché dovrai raggiungere il valore di XV! Sai riconoscere questi numeri, oppure hai difficoltà? Diciamo che l’obiettivo dovrebbe essere quello di completare la tabella nel minor tempo possibile, ne sarai in grado?

Quello che devi sapere è che dovrai ottenere questo valore sia in orizzontale che in verticale, tenendo conto del fatto che le cifre già inserite non potrai assolutamente eliminarle.

Che farai? Affronterai la sfida, oppure ti ritirerai? Ti aspetto a fine articolo per la mia vittoria!

Rompicapo degli Antichi Romani: ecco la soluzione!

Risolto il rompicapo di oggi! Ma ci sei riuscito da solo, oppure hai avuto bisogno di sbirciare? Se hai guardato la soluzione, non sei molto abile, e ti rivelo anche il perché. Questo è un giochino che anche dei bambini piccoli riescono a risolvere! La sfida con gli Antichi Romani è stata portata avanti, ecco come.

Innanzitutto, tenendo conto delle posizioni in orizzontale e in verticale, dovevi stare attendo a non sforare con i calcolo. E poi? Dovevi semplicemente contare! Esattamente, questa volta il tranello è proprio nel fatto che ti saresti aspettato chissà quale difficoltà, invece bastava soltanto sommare le cifre.

Allora, ho avuto la meglio anche questa volta oppure ti sei dimostrato un valido avversario? Facciamo che ci vediamo alla prossima sfida e ti darò la rivincita!