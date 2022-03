Lulù Selassiè crolla in diretta al GF Vip raccontando la sua vita: dopo le parole di Manuel Bortuzzo, il messaggio più bello arriva da lui.

Lulù Selassiè a cuore aperto al Grande Fratello Vip 2021. La principessa etiope ha ripercorso tutta la sua vita partendo dall’infanzia in cui ha cominciato a sentirsi diversa quando, per la prima volta, a scuola, un bambino le disse la N-Word. Anche l’adolescenza di Lulù non è stata facile a causa di uno stalker che le ha fatto vivere un vero e proprio incubo. Pur avendo solo 23 anni, Lulù ha dovuto affrontare tante sofferenze nella sua vita. Il punto più alto della sua linea della vita è stato raggiunto con il Grande Fratello Vip.

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto riscoprire a Lulù la felicità, ma soprattutto, le ha fatto incontrare il vero amore che si chiama Manuel Bortuzzo. Dopo le parole del fidanzato, tuttavia, per Lulù è arrivato un messaggio bellissimo da una persona che conoscerà presto.

Lulù Selassiè, racconto struggente della sua vita al Grande Fratello Vip: il messaggio per lei che emoziona tutti

Non è stato facile per Lulù Selassiè aprire i cassetti più dolorosi della sua vita raccontando gli episodi di razzismo subiti quando andava a scuola e il dolore provocato da uno stalker durante gli anni in cui ha vissuto a Londra. Quello che Lulù ha fatto attraverso la linea della vita è stato un racconto sincero, senza filtri, veritierio e che ha toccato profondamente il cuore del pubblico del reality show.

“Un bambino mi disse una parola che non conoscevo e iniziai a sentirmi diversa dagli altri. Mi dissero ne*ra. La mattina per me era un incubo, non volevo andarci”, ha detto tra le lacrime la principessa etiope che ha esortato tutti i bambini che hanno dei problemi a raccontarli ai genitori.

A 15 anni, poi, l’incubo dello stalker di cui aveva parlato in casa alcuni mesi fa. “Ho vissuto stalking, ricatti, un ragazzo mi ricattava con delle mie foto, mi mandava messaggi orribili, ogni mattina. Volevo denunciare, ma non sapevo cosa fare”, ha detto Lulù che, con un lungo messaggio, dopo averne parlato con la sorella Jessica, riuscì a raccontare tutto alla mamma.

A settembre 2021, poi, la vita di Lulù cambia con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e l’incontro con Manuel Bortuzzo che le ha dedicato delle parole d’amore meravigliose in attesa del 14 marzo, giorno della finalissima.

“Grazie a quest’avventura ho conosciuto il mio amore: Manuel. Non avevo mai incontrato una persona come lui che mi valorizza, mi ama, mi protegge. Lui dice che io ho dato colore alla sua vita, ma lui non sa quanto ne ha dato lui a me e alla mia vita perchè non mi ero mai sentita così. Mi fa sentire unica, la più bella del mondo. Vogliamo vivere per sempre io e lui”, ha detto Lulù.

“Ricordati la frase che ti ho scritto nella lettera: non posso farti dimenticare il passato ma posso farti vivere un presente bellissimo e questo sarà quello che vivrai. Ti amo”, è stata la risposta di Bortuzzo.

Per Lulù, poi, su Twitter, è arrivato un messaggio bellissimo. A scriverlo è stato Davide, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo: “Lulù sei dì una dolcezza infinita… sei pura! Sei dì una semplicità disarmante e io sono felicissimo che hai scelto Manuel e sono felice che Manuel ha scelto te… sei una persona speciale! Non ti conosco ma ti adoro! E scusa… se non ti ho capita subito”.

Lunedì 14 marzo, quando il Grande Fratello vip si concluderà, Davide e Lulù avranno finalmente la possibilità di conoscersi.