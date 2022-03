Silvia Toffanin, mossa a sorpresa: Pier Silvio Berlusconi spiazzato

Silvia Toffanin dopo un primo tentennamento, ha colto tutti questi alla sprovvista. Tanto da lasciare senza parole anche Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin da anni è al timone di Verissimo, uno dei programmi di punta di canale 5, che è riuscito a risollevare durante il corso di questa stagione, insieme a Maria De Filippi e il suo Amici, la domenica pomeriggio di Mediaset che da qualche tempo non riusciva proprio a decollare.

Il successo del suo programma si è rivelata un’autentica sorpresa, riuscendo ad abbracciare una fetta di pubblico che non si era mai approcciato prima allo show e che ha imparato ad apprezzarlo. Per questo Mediaset aveva chiesto alla conduttrice di prolungarne la messa in onda, visti gli ottimi dati raccolti, ma lei si era mostrata in più di un’occasione piuttosto restia a voler accettare questa proposta ma nelle scorse ore è arrivata la svolta che non ti aspetti in quanto la conduttrice ha spiazzato non soltanto il suo fedele pubblico, che l’ha sostenuta anche durante la sua breve esperienza a Striscia La Notizia, ma anche Pier Silvio Berlusconi stesso che aveva provato in più occasioni a convincerla.

Anticipazioni Verissimo canale 5: Silvia Toffanin accetta la proposta di Pier Silvio

Silvia Toffanin, che di recente è rimasta senza parole a Verissimo, in un primo momento aveva deciso di non accettare l’offerta di Mediaset di proseguire con il doppio appuntamento del suo storico programma, preferendo andare in onda soltanto un giorno a settimana, ma nelle scorse ore è arrivata la svolta totalmente inaspettata in quanto ha cambiato idea e continuerà con la programmazione partita da settembre.

A confermare il tutto è stato Giancarlo Scheri attraverso l’account Twitter Qui Mediaset che ha lanciato la notizia in rete in merito alla scelta della conduttrice:

“Grazie Silvia Toffanin! Canale5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica” ha esordito Scheri, annunciando il cambio di rotta della Toffanin che si è convinta ad accettare l’offerta ricevuta durante il corso delle passate settimane. “Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta” ha poi concluso ufficializzando il tutto.

Silvia Toffanin ha accettato l’offerta di Mediaset e il suo Verissimo continuerà con la messa in onda del doppio appuntamento settimanale fino alla fine della stagione. Una decisione spinta dall’azienda che poi ha trovato un ottimo riscontro anche da parte della conduttrice che in un primo momento era apparsa restia di fronte a questa scelta, ma il pubblico del piccolo schermo ha sembrato apprezzato e non poco questa formula.