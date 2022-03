Matrimonio a prima vista Italia: prima reunion tra problemi d’intimità e scontri

Matrimonio a prima vista 8 anticipazioni quinta puntata: la prima reunion delle coppie smuove i rapporti. Cosa accadrà alle tre coppie

Sta entrando nel vivo l’ottava stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Per le coppie in gioco il momento della verità sta per arrivare, e in questo periodo tra viaggi di nozze (fatti) e convivenza iniziata ci si prepara a tirare le somme. Forse è sempre azzardato parlare d’amore, ma quantomeno le tre coppie vanno d’accordo tra di loro? E’ questo il primo passo fondamentale, in attesa poi si sbilanciarsi su passione e amore. Eppure, anche l’andar d’accordo è un rischio, in quanto si potrebbe rimanere fermi alla “friendzone”, e insomma non andare oltre un rapporto sereno di stima. Ma di certo non una passione tra innamorati. Qualcuno è entrato in sintonia, qualche altro no.

Siamo anche arrivati al periodo delle prime reunion, con le coppie che si incontreranno per fare il punto della situazione e fare un reciproco confronto per condividere le loro esperienze. La storia tra Gianluca e Giorgia non è partita nel migliore dei modi: il viaggio di nozze non è stato indimenticabile, ma piano piano i due si sono aperti. Lui si è dimostrato affettuoso nei suoi confronti, anche se dopo il viaggio di nozze hanno preso un periodo separati per sistemare alcune cose personali. I due si incontreranno di nuovo alla reunion. In ogni caso tra loro spunta dell’intimità, ed è un segnale positivo. Tuttavia Gianluca si mostrerà preoccupato sul futuro di questo rapporto. In ogni caso sembra essere Giorgia sempre un po’ frenata e restia a entrare nel “mondo” del marito.

Matrimonio a Prima vista, arrivano i confronti tra le coppie

Non prende mai l’iniziativa e deve essere spronata. Per quanto riguarda la coppia tra Cristina e Mattia, le cose sembrano invece andare abbastanza bene. Unico intoppo l’improvvisa vacanza che la sposa ha voluto fare con una sua amica nel bel mezzo del periodo di prova. La motivazione è che era un viaggio già organizzato da tempo. Tuttavia Mattia ha accettato la cosa e il caso si è risolto in fretta. Pur considerando questa coppia la “migliore” è importante dire che tra loro non c’è stata intimità, e questo è comunque un dato significativo.

Tuttavia i due sembrano essere reciprocamente interessati, anche se il marito non ha voluto spingere da quel punto di vista, mettendo il sesso non in alto nelle priorità. Per quanto riguarda Giorgia e Antonio le cose sembrano andare bene. I due vanno d’accordo, e c’è un bel feeling. Tuttavia, è evidente che la coppia sembra essere basata solo sull’amicizia. Questo non piace ad Antonio, che invece vorrebbe altro e ha pure discusso con la moglie su questo argomento. In questo caso lo sposo spinge per avere intimità, mentre sua moglie non si sente ancora pronta. Eppure i due sembrano avere intesa e stare bene insieme.