Caos sul Grande Fratello vip, l’ex vippona sbotta: “Tutto truccato”

Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5. L’ex concorrente non ci sta e accusa la produzione.

Al Grande Fratello Vip il meglio, come al solito, avviene sempre dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5. Ieri sera, infatti, è stata una puntata ricca di colpi di scena, in quanto non solo abbiamo assistito all’eliminazione di Miriana Trevisan, che ha superato il record di nomination della storia del reality show, ma anche quella a sorpresa di Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita in un televoto lampo insieme a Davide Silvestri e il preferito del pubblico del piccolo schermo sarebbe finito dritto in finale, prevista per il 14 marzo, mentre per l’altro, in questo caso la Sorge, sarebbe arrivato il momento di mettere un punto al proprio percorso nella casa più spiata d’Italia.

L’eliminazione di Soleil è stata un po’ a sorpresa e c’è chi non ha reagito nel migliore dei modi. Non stiamo parlando di Sonia Bruganelli, ma della sua amica Dayane Mello che durante una diretta su Instagram non le ha di certo mandate a dire, scagliandosi contro la produzione del programma di Alfonso Signorini.

Dayane Mello attacca la produzione del Grande Fratello Vip e difende Soleil Sorge

Dayane Mello non ci è di certo andata giù leggera, commentando prima il momento che ha visto protagonista Soleil Sorge ed Alex Belli e poi scagliandosi contro la produzione del GF Vip affermando che quanto accaduto si tratta di una vera e propria truffa perché quando si aziona il televoto lampa non si riesce mai a votare rispetto a quando si annuncia quello che dura per tutta la settimana:

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa” ha esordito l’ex concorrente del GF Vip, che ha preso parte alla scorsa edizione del reality arrivando dritta in finale. “Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro” ha poi proseguito, raccontando quella che sembrerebbe essere la sua esperienza in questo campo.

“Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già” si è poi lasciata andare, insinuando anche che la produzione sia conoscenza del vincitore di questa sesta edizione nonostante la finale si terrà il 14 marzo, lunedì prossimo. “Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua” ha poi concluso.

Dayane Mello ha attaccato il Grande Fratello Vip, non prendendo di certo bene l’eliminazione di Soleil.