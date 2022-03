Adriana Volpe insorge in diretta: Alex Belli questa volta l’ha fatta grossa

Adriana Volpe durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip ha perso le staffe con Alex Belli. Questa volta lui l’ha fatta grossa.

Adriana Volpe, con classe ed eleganza, non le manda di certo a dire. La bella opinionista di questa sesta edizione del GF Vip non ha mai nascosto di non provare particolare simpatia nei confronti di Alex Belli in quanto non ha mai creduto alla sincerità delle sue parole convinta che lui e sua moglie Delia Duran si siano escogitati tutto fin dal loro ingresso soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma e quando lui questa sera è tornato nella casa più spiata d’Italia per avere un nuovo confronto con Soleil Sorge lei non le ha di certo mandate a dire.

Adriana Volpe ha smontato Alex Belli non mandandole di certo a dire come soltanto lei sa fare, stroncando l’atteggiamento dell’ex stella di Centovertrine e la scelta di scrivere una lettera a Soleil Sorge in cui le confidava di voler proseguire con la loro amicizia ma al tempo stesso costruire una famiglia con Delia Duran.

Alex Belli manda su tutte le furie Adriana Volpe al GF Vip

Alex Belli, che è entrato dopo il confronto tra Davide e Lulù, è tornato questa sera al Grande Fratello Vip scrivendo una lettera a Soleil Sorge. Una lettera molto particolare che era accompagnato con tanto di video messaggio in cui un vento, creato in maniera artificiale, gli scompigliava i capelli.

Adriana Volpe ha stroncato Alex Belli giudicando tutto questo come una sonora presa in giro e affermando che questo atteggiamento ha superato ogni limite, per dirla alla buona, e che ha stancato considerato che è lo stesso filo che porta avanti da qualche mese a questa parte. Alfonso Signorini, dopo aver sentito queste parole, ha subito cambiato discorso dando la parola a Sonia Bruganelli che ha invece apprezzato il gesto dell’ex concorrente, trovandolo molto originale e particolare.

Le due opinioniste ancora una volta la pensano in maniera radicalmente opposta e forse proprio per questo motivo insieme funzionano così bene. Che Alfonso Signorini scelga di tenerle anche l’anno prossimo? Staremo a vedere.