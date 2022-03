Alfonso Signorini provoca le sorelle Selassiè: Jessica ammette la verità

Alfonso Signorini ha lanciato una sonora provocazione alle sorelle Selassiè durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ma la sorella maggiore Jessica non si è di certo fatta abbattere ed ha svelato in diretta come stanno davvero le cose.

Alfonso Signorini durante il corso di questa diretta ha voluto mettere le cose in chiaro con i suoi concorrenti. In particolar modo ha ripreso lo sfogo di Manila Nazzaro contro le sorelle Selassiè.

L’ex Miss Italia non ha apprezzato che la sorella maggiore Jessica abbia ammesso di sperare di arrivare in finale insieme a sua sorella Lulù per avere più possibilità di vincere il montepremi perchè la loro famiglia avrebbe bisogno di soldi. Manila ha fatto notare che se tutti sono rimasti 6 mesi nella casa più spiata d’Italia è perché hanno bisogno di guadagnare di più, altrimenti avrebbero abbandonato molto tempo prima.

Così Alfonso Signorini ha lanciato una provocazione alle sorelle Selassiè, chiedendo loro come mai abbiano bisogno di soldi considerando che sono entrate nella casa del GF Vip come principesse che non mancano di certo di una disponibilità economica e Jessica ha scelto di non tirarsi indietro e di svelare tutta la verità.

Jessica Sleassiè svela tutta la verità ad Alfonso Signorini: il retroscena

Jessica Sleassiè, intervenuta dopo il rimprovero di Adriana Volpe ad Alex Belli, ha accolto la provocazione di Alfonso Signorini ed ha risposto al suo dubbio che potrebbe sembrare più che legittimo considerando che proprio lei ha preso parte a Riccanza, un programma in si sfoggia un certo tenore di vita.

La Princess ha ammesso che in questo periodo, a causa delle vicende legali che vedono coinvolti i membri della sua famiglia, che sono alla mercé di tutti, hanno bisogno di un maggiore sostegno dal punto di vista economico e per questo motivo lei e sua sorella Lucrezia vorrebbero vincere il montepremi finale.

Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip ha ammesso che vorrebbe vincere il programma, o sarebbe felice per il trionfo per sua sorella minore che è stata scelta come seconda finalista dal pubblico del piccolo schermo degli italiani, per dare un concreto aiuto alla sua famiglia e sarà al pubblico scegliere se accogliere la sua richiesta o se premiare il percorso di altri concorrenti.