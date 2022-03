Oroscopo 8 marzo 2022: sei Bilancia o Scorpione? Ci sono novità!

Affrontare le giornate con qualche informazione in più, potrebbe tirare su di morale! L’Oroscopo di oggi è come sempre dedicato ai 3 segni fortunati e agli ultimi in classifica, ma le novità dal cielo sono per tutti! Analizziamo i transiti più recenti, Congiunzione Venere-Marte in Aquario e Luna in Toro!

Occhi al cielo, perdiamoci un attimo nell’infinità del firmamento. Sapere che in fondo non siamo che un granello di sabbia in questa sconfinatezza chiamata Universo, ci rasserena. L’esistenza vista in questo modo, fa sembrare i problemi meno pesanti di quello che sono. Soprattutto è con l’ottica in questione e con la scoperta dell’Oroscopo di oggi che si può accrescere la propria spiritualità e migliorare le basi per i progetti di vita. Così, tra la Congiunzione e la Luna, approfondiamo le previsioni per i fortunati e non.

Liberiamo la mente dallo stress quotidiano, perché dobbiamo pensare un attimo all’importanza dei moti degli Astri e al posizionamento delle stelle! L’Oroscopo di oggi non si differenzia molto per transiti, abbiamo sempre la Congiunzione Venere-Marte in Aquario, ma in arrivo c’è anche la Luna in Toro! Cosa vorranno dire?

Innanzitutto, con la Congiunzione abbiamo un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento. In questo caso, abbiamo i due Astri, quello dell’amore e quello della forza combattiva, in piena sintonia e dialogo. Cioè sono posti alla stessa distanza rispetto il segno dell’Aquario.

Questa condizione non può che riversarsi nel concreto nella vita delle Case Celesti, ma c’è l’aggiunta della Luna in Toro. Al momento, equivale a dire che i segni di terra verranno favoriti nella realizzazione di attività concrete, visto il loro essere pragmatici e materialisti, ma gli istinti e le debolezze tipiche del segno potrebbero comunque farsi sentire.

I segni fortunati e gli sfortunati subiranno le conseguenze di questi moti, tutti diretti, i quali però hanno in serbo non poche sfide. Nel mese di marzo bisogna imparare ad essere molto reattivi alle avversità della vita, perché entreranno ogni giorno nuove dinamiche che potrebbero in pochissimo stravolgere tutto.

Oroscopo: rivincita per la Bilancia e altri due!

Partiamo da questa squadra vincente: Bilancia, Sagittario e Toro. Finalmente, i tre segni d’aria, di fuoco e di terra, si sono ripresi. Siete sempre stati in fondo alla classifica, ma la situazione sta piano piano tornando per il verso giusto. Riuscire a risolvere tutto è decisamente impossibile, ma con la vostra acutezza d’ingegno, ottimismo e concretezza, potrete raggiungere buoni risultati. Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno più raffinato dello Zodiaco, la Bilancia. L’ingegno brillante che ti contraddistingue, ti renderà un lavoratore impeccabile e pieno di idee. Infatti, la produttività non mancherà in questo periodo grazie alla forza donata dai transiti, tanto da riuscire ad applicare nel concreto i tuoi piani. In amore stai andando nella direzione giusta, ma non per tutti. C’è anche chi ha voltato pagina. Consigli: rimani concentrato sui tuoi progetti.

Passiamo al Sagittario, l’arciere dello Zodiaco è tornato ottimista. Sarà che la Congiunzione e la Luna ti hanno donato quella concretezza che a volte sfugge proprio per il tuo essere un sognatore nato. I rapporti interpersonali saranno favoriti da questo mood positivo, mentre al lavoro non avrai rivali. Consigli: non abbatterti se qualcosa non va come previsto, prova ad essere il meno nervoso possibile.

Che dire del Toro? E’ chiaro che oggi le tue energie sono al top. Sei sempre molto cocciuto, ma questo atteggiamento si riverserà in una grande laboriosità e aspirazione a raggiungere obiettivi ambiziosi. Giornata favorevole per gli appuntamenti e la passione. Consigli: i transiti ti aiutano molto, quindi resta deciso e non pensare di cambiare idea all’ultimo, se pensi di aver trovato qualcosa che ti fa stare bene, non tornare indietro, agisci e sii forte.

Pessimo cielo per lo Scorpione e altri due

Niente di bello per lo Scorpione, segno d’acqua, che scivola in fondo alla classifica. Stessa cosa per altri due, rispettivamente di fuoco e d’aria, Ariete e Gemelli. Cosa vi succede? Avete perso energie? No, più che altro vi manca quella praticità che è necessaria a trovare la strada giusta per raggiungere i progetti a cui aspirate. Se sei del Leone sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal più enigmatico e velenoso, lo Scorpione. Diciamo che in questo momento i transiti non ti faranno decollare né in ambito lavorativo che in quello amoroso. La parola giusta è proprio: insoddisfazione. Sei sempre molto deciso a raggiungere dei traguardi di un certo livello, ma questa volta dovrai fare i conti con una realtà avversa. Consigli: non diventare nervoso, anzi cogli l’occasione per capire cosa vorresti cambiare di te stesso.

Passiamo al guerriero per eccellenza, l’Ariete. Che nessuno ti venga incontro, perché né la Congiunzione né la Luna potranno aiutarti a fare venire meno le indecisioni che ti stanno turbando e l’imprevisto in arrivo. Non sei convinto della strada intrapresa e il malessere si riversa nei rapporti di qualsiasi natura. Consigli: lascia passare un po’ di tempo, non puoi agire all’istante. Fai che gli eventi prendano il loro corso, non puoi risolvere sempre tutto e subito.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dei Gemelli, lunatici al punto giusto per vivere delle intense faide. I litigi saranno i protagonisti di oggi, anche perché i moti in questione non fanno uscire la parte migliore di voi, anzi sarete molto più confusi del solito. Rifletti sulla natura dei rapporti che vivi, qualcuno va migliorato. Consigli: sii tenace e non perderti in fantasie, sei intelligente e curioso, ma la pragmaticità non è il tuo forte, concentrati.