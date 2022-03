Davide Silvestri ossessionato da Lulù? La reazione di Manuel Bortuzzo

Davide Silvestri ossessionato da Lulù Selassiè? L’attore, al Grande Fratello Vip, parla continuamente della princessa e Manuel Bortuzzo reagisce così.

Davide Silvestri, ad una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2021, continua a parlare di Lulù Selassiè, rea di averlo nominato nonostante avessero chiarito un’incomprensione. Sono giorni in cui Davide parla continuamente di Lulù promettendo di vendicarsi nominando la sorella Jessica.

L’atteggiamento di Davide non solo ha scatenato la reazione dei fan della principessa che ha conquistato da tempo la finalissima del 14 marzo, ma anche quella di Manuel Bortuzzo che non è passata inosservata ai fan della “fatina” della sesta edizione del reality show.

Davide Silvestri, nuovo affondo su Lulù Selassiè: la reazione di Manuel Bortuzzo non si fa attendere

Tra Davide Silvestri e Lulù Selassiè non c’è alcun rapporto d’amicizia. Se la principessa, nonostante le varie nomination ricevute dall’attore, non si è mai mostrata rancorosa andando sempre oltre, Davide, dopo l’ultima nomination ricevuta da Lulù in seguito ad un chiarimento, ha attaccato più volte la fidanzata di Manuel Bortuzzo. L’ultimo attacco è arrivato prima della quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021.

“Se c’è qualcosa di cui mi sono pentito? No! Anzi sì, una cosa forse sì. Di non aver nominato sempre Lulù, di non aver fatto sempre tutte le nomination su di lei. Perché? Così, per come si è comportata, anche nei confronti del gioco, sul finale… però perché avevo tante persone che… tipo come Nathaly, che mi imputavo e avevo delle priorità. Sì, sono un po’ pentito. Mi ricordo che una volta ero indeciso ma quando volevo votarla l’ho votata ma avrei dovuto farlo più spesso. L’unica cosa che posso dirti è quella, non ho altri pentimenti”, ha detto Davide durante una conversazione in piscina con Miriana Trevisan.



Sei mesi di programma e l’unica cosa su cui fare autocritica per Davide e pentirsi è non aver nominato Lulù dall’inizio ed in modo costante. 😭 L’ossessione, la cattiveria e la pochezza.#gfvip #fairylu pic.twitter.com/sWkheYU4YF — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 7, 2022

Le numerose critiche che Davide sta rivolgendo a Lulù che, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha sbottato contro l’attore, ha portato Manuel a reagire nuovamente contro Silvestri. Dopo aver tolto il segui a Davide su Instagram, Manuel, con un like su Twitter, ha espresso la propria posizione su Davide.

Con un like al tweet che vedete qui in alto, Manuel si è schierato con la fidanzata Lulù. Bortuzzo e Silvestri avranno la possibilità di confrontarsi?