Nostalgia del passato? Ricordare i vecchi reality, format e programmi televisivi fa fare un viaggio indietro nel tempo. Ad oggi, non possiamo che ammirare un attore del calibro di Luca Argentero, ma la star ha iniziato proprio dal Grande Fratello. E’ stato nella trasmissione che ha vissuto un flirt discusso.

Ebbene sì, bisogna fare un salto nel lontano 2003, anno nel quale il talentuoso e bellissimo Luca Argentero, di soli 25 anni, si è classificato terzo nel format più chiacchierato d’Italia, il Grande Fratello nella versione NIP. Ovviamente ai tempi si trattava di un Not Important People, ma oggi lo possiamo riconoscere come un vero vip. Dopo tanti film e serie di successo, come Doc- Nelle tue mani, fa strano vedere l’attore agli inizi. Abbiamo conosciuto un giovane acerbo, ma di una bellezza interiore ed esteriore molto apprezzata, sia dal pubblico, che da questa donna che è stata il suo primo flirt televisivo!

Conoscere lati nascosti dei propri beniamini è sempre fonte di intrattenimento per i fan. Infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo non vengono seguiti soltanto in televisione, a teatro o al cinema, nel caso degli attori, ma anche i social media come Instagram. Questi diventano delle vetrine per la notorietà! Lo stesso è per Luca Argentero.

L’attore è senza dubbio tra i più amati e richiesti, ma sapevate che ha iniziato la sua carriera nel 2003 al Grande Fratello? Allora, era uno studente di Economia e Commercio, e quella era la prima volta che varcava la soglia di una trasmissione televisiva.

Ai tempi, conobbe una donna con la quale ebbe una relazione particolare, e la stessa ad oggi ne parla con molto affetto. La riconoscete? Ecco i dettagli inediti del primo flirt di Luca Argentero.

E’ stata il primo flirt al GF di Luca Argentero! La ricordate?

Come se non bastasse di recente l’attore ha confessato dei segreti mai rivelati prima, riscuotendo come sempre non poco successo tra i fan. Che sia bellissimo non lo si può negare, ma prima di questo è senza dubbio un attore molto professionale, preparato, e soprattutto educato. Infatti, chi ha una memoria da elefante, non può dimenticare questo giovane di appena 25 anni con i suoi modi perbene e soprattutto un fascino intrigante.

Allora, il nome Marianella Bargilli dice qualcosa? E’ stata lei il primo flirt di Luca! Si sono conosciuti proprio all’interno della casa, ed erano tra le coppie erano più apprezzate. Questa verità non può che far scattare i ricordi del passato, perché è chiaro che a volte le relazioni nate all’interno della casa proseguono con gli anni, specialmente quelle più chiacchierate.

Nel loro caso lo sono stati poiché lei era più grande di lui di ben 8 anni. Com’è stato possibile che lei si interessasse a lui? Proprio per il modo di fare di un giovane che in realtà dimostrava di essere molto più maturo. Caratteristica che insieme ad un’invidiabile bellezza, lo hanno reso un attore professionista preparato e piacevole. Ecco le parole di Marianella:

“Non prendiamoci in giro, c’è l’aspetto fisico che è un dato oggettivo. Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza prontissima.”

Conclude inoltre rivelando il perché sia finita. Afferma:

“24 giorni dopo essere uscita dalla casa, incontrai Geppy Gleijeses, con cui avrei diviso per anni la vita e il palcoscenico: di 17 anni più grande, io ero una donna già formata e mi attraevano gli uomini più grandi. Luca era un ragazzo.”

Quindi, la differenza di età e di esperienze hanno fatto finire una storia che però ha tutte le caratteristiche di un’avventura che la stessa ricorda con piacere. Non hanno mantenuto alcun rapporto, ma la donna ne parla ancora con molto affetto ed ammirazione. Da solo è riuscito a diventare un grande attore di successo, oltre che papà di Nina, infatti Luca si è lasciato andare ad una confessione interessante per i fan.

Adeso, dopo tanti anni e progetti lavorativi, lei continua a lavorare a teatro ed è single.