5 curiosità su The Batman che ancora non conoscevi

The Batman è il nuovo episodio che racconta le avventure dell’uomo pipistrello. Il film è diretto da Matt Reeves. Ecco alcune curiosità che ancora non conoscevi

The Batman è uscito nelle sale cinematografiche il 3 marzo, con somma gioia degli appassionati del personaggio della DC Comics. Quest’anno l’uomo pipistrello ha partecipato anche al film The Flash, mentre l’anno scorso il supereroe con il mantello è stato uno dei protagonisti di Zack Snyder’s Justice League, diretto da Zack Snyder. La pellicola è prodotta da Warner Bros Pictures e DC Entertainment.

Il cast è stellare: il ruolo di Bruce Wayne è stato affidato a Robert Pattinson, noto al pubblico per aver interpretato il vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight. Nel cast ci sono anche John Turturro, nei panni del mafioso Carmine Falcone, mentre il ruolo di Pinguino è stato affidato all’attore irlandese Colin Farrell, vincitore nel 2009 di un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per In Bruges – La coscienza dell’assassino.

Intorno a questo film c’era una grossa attesa, come capita sempre quando viene annunciato un nuovo capitolo di Batman. La storia parte da quando Bruce Wayne è già diventato Batman da due anni ed il Cavaliere Oscuro è pronto ad impossessarsi di Gotham City. Oggi potrai scoprire alcune curiosità su The Batman che potranno esserti utili quando vedrai il film.

Le 5 curiosità che non conoscevi su The Batman

Un Batman più giovane: in questo episodio abbiamo scoperto un Batman più giovane rispetto a quello visto negli ultimi film, in particolare Justice League. Il regista Matt Reeves ha preferito concentrarsi sulle doti investigative di Bruce Wayne, il vero protagonista di questo episodio.