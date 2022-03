Luca Argentero, i segreti che non ha mai raccontato

Luca Argentero è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Scopriamo quali sono i segreti nascosti dell’attore torinese

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile 1978. È diventato un personaggio noto al pubblico dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, nel 2003. L’attore che interpreta Doc è arrivato in finale, restando nella casa più famosa d’Italia per 99 giorni consecutivi. Dopo aver collezionato diverse ospitate in alcuni programmi televisivi, intraprende la carriera di attore con un notevole successo.

Nel 2005 è sul set di Carabinieri, mentre nel 2007 recita in Saturno contro, di Ferzan Özpetek. Questo ruolo gli consente di farsi apprezzare anche per le sue doti attoriali. Negli anni successivi ha recitato in diversi film di successo, ottenendo nel 2009 la candidatura come miglior attore protagonista per Diverso da chi. Tra il 2013 ed il 2014 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi come giurato.

In questo momento è molto apprezzato per l’interpretazione in Doc – Nelle tue mani, fiction prodotta dalla Rai nella quale interpreta Andrea Fanti, un medico che ha dimenticato gli ultimi dodici anni di vita a causa di un colpo di pistola alla testa. Su Luca Argentero è stato detto quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono cose che ancora non sapevi su di lui e oggi vogliamo rivelarti le cinque curiosità su Luca Argentero che sicuramente non conoscevi.

5 curiosità su Luca Argentero

La sua squadra del cuore: Luca è un grande tifoso della Juventus, squadra che sostiene sin da quando era bambino. Luca è nato a Torino e si è innamorato dei colori di una delle due squadre della città piemontese.