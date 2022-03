Silvia Toffanin non si ferma più: l’ultima richiesta di Pier Silvio Berlusconi

Verissimo anche di domenica ha fatto centro. La trasmissione di Silvia Toffanin ha riportato a Canale 5 grandi ascolti e un ottimo share

E’ davvero un momento magico per la conduttrice Silvia Toffanin. L’abbiamo vista con grande successo nell’inedito appuntamento di domenica pomeriggio col suo “Verissimo” (oltre a quello canonico del sabato) ma soprattutto ha condotto con bravura “Striscia la Notizia” per qualche giorno con Ezio Greggio. Il risultato è stato ottimo, con la presentatrice che pur essendo la moglie del capo di Mediaset Piersilvio Berlusconi sta dimostrando in questi anni di fare un percorso lavorativo lineare e sicuramente partito dal basso.

Adesso sta per arrivare una crescita graduale, ma la Toffanin rimarrà comunque legata alla sua trasmissione di successo. Apprezzamenti in azienda per gli ascolti della domenica, con Canale 5 che cerca un’erede di Domenica Live, che fu massacrata in termini di ascolti da Domenica In. La Toffanin ha totalizzato circa tre milioni di telespettatori, battendo la concorrenza di Francesca Fialdini su Rai Uno (Da noi… a ruota libera).

Silvia Toffanin stupisce ed è pronta al grande salto di qualità

Euforia, quindi, in Mediaset: la Toffanin è pronta a rilanciarsi. Infatti, Verissimo in edizione domenicale doveva chiudere il 13 marzo. Invece è stata decisa la prosecuzione per un altro mese. Si vuole vedere come va il programma senza il traino del pomeridiano di Amici (quello della domenica alle 14). Se i risultati saranno incoraggianti è molto probabile che per la prossima stagione Verissimo possa diventare il nuovo contenitore domenicale.

“Sperando” che Domenica In possa perdere colpi (ovviamente questo è il punto di vista della concorrenza) visto il probabile addio di Mara Venier alla conduzione. Come già abbiamo avuto modo di raccontare, Piersilvio Berlusconi considera Silvia Toffanin ormai matura e pronta per il salto di qualità definitivo, tanto da poter diventare la potenziale erede di Maria De Filippi. Sarà davvero così?