Guerra in Ucraina: la Regina Elisabetta ha trovato la soluzione

Royal Family: la Regina Elisabetta ha trovato la soluzione per risolvere il conflitto tra Ucraina e Russia. Ecco il piano segreto di Sua Maestà

La Regina Elisabetta passerà alla storia come uno dei leader più importanti di sempre. L’anziana sovrana, che il prossimo 21 aprile compirà 96 anni, festeggerà quest’anno il suo Giubileo di Platino. Si tratta del settantesimo anno sul trono, un traguardo invidiabile. Elizabeth Alexandra Mary è in carica dal 6 febbraio 1952 ed è stata incoronata il 2 giugno 1953.

Sua Maestà si è sempre distinta per la sua forte personalità. In più occasioni, infatti, ha utilizzato toni duri nei confronti di altri appartenenti alla Royal Family. E, quando non ha parlato, ha preferito agire con i fatti, come quando è stata costretta a sminuire l’operato di suo figlio Andrea dopo gli scandali legati alle vicende penali negli Stati Uniti d’America. Una vera e propria leader, insomma, nonostante l’età che avanza.

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica di tutto il mondo è concentrata sul conflitto in Ucraina, causato dai continui attacchi russi, ordinati dal Presidente Vladimir Putin. Sembra che la Regina Elisabetta abbia già escogitato un piano direttamente collegato al conflitto attualmente in corso nell’Est Europa. Questa notizia ha fatto molto discutere nel Regno Unito, scopriamo insieme qual è il piano di Sua Altezza Reale.

Guerra in Ucraina: ecco il piano della Regina Elisabetta

Il mondo si prepara allo scoppio della Terza Guerra Mondiale? Gli esperti più pessimisti non ignorano questa ipotesi e non lo fa nemmeno la Royal Family britannica. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i membri della corona inglese sarebbero molto provati dalle immagini che arrivano tutti i giorni dall’Ucraina. Su tutti, la Regina Elisabetta avrebbe già deciso cosa fare nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

In caso di attacco nucleare, esiste un piano definito Operation Candid, pensato ai tempi della Guerra Fredda ma ancora oggi valido in Inghilterra. Si tratta di un piano di fuga organizzato e programmato per proteggere la vita dei membri appartenenti alla Royal Family. La cronaca degli ultimi giorni ha costretto la Regina Elisabetta a prendere una decisione molto importante, probabilmente inattesa anche da parte dei media inglesi più vicini alle vicende della monarchia del Regno Unito.

Il piano potrebbe essere attivato qualora ci fosse un attacco nucleare o l’invasione di truppe straniere nel territorio britannico, ipotesi al momento ancora remota, per fortuna. La Regina Elisabetta, che recentemente ha avuto alcuni problemi di salute, avrebbe dato l’ok per l’eventuale attuazione di questo piano. I membri della Royal Family inglese sarebbero portati in località segrete, note soltanto a pochissimi funzionari di Buckingham Palace, e resterebbero chiusi in un bunker sotterraneo in grado di ospitarli per diverse settimane.