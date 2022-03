Belen Rodriguez, ritorno al passato: il gesto della showgirl cancella i dubbi

Belen Rodriguez ha fatto il suo ritorno al passato e nonostante le smentite, il suo ultimo gesto è pronto a cancellare ogni possibile dubbio.

Belen Rodriguez è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa non appena ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese, da cui è nata la piccola Luna Marie. La conduttrice de Le Iene da quel momento si è sempre dichiarata single, ma qualcosa sembrerebbe non tornare.

In più di un’occasione, infatti, è stata paparazzata al fianco del suo storico ex Stefano De Martino, ma entrambi hanno sempre ribadito che non esiste alcun ritorno di fiamma in quanto sono semplicemente due persone che hanno un figlio, ma queste dichiarazioni non hanno mai convinto i loro fedeli sostenitori e sembrerebbe proprio che il loro sesto senso non abbia affatto fallito.

La bella modella argentina è in viaggio per motivi di lavoro, ma non per questo non aggiorna i suoi canali social e tra una stories e l’altra, gli utenti della rete hanno subito notato che ha scelto di indossare ancora una volta l’anello delle nozze con De Martino. Uno strano gesto per due persone che non sono tornare insieme, no? Ma non è finita qui perché il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha regalato una nuova chicca sul ritorno di fiamma di Belen e Stefano.

Stefano De Martino conquista, di nuovo, Belen Rodriguez: la foto li incastra

Belen e Stefano, dopo la foto che li ritraeva nello stesso posto, sembrerebbero non avere alcuna intenzione di nascondersi di più. O almeno non nella maniera così attenta e precisa come facevano un tempo, in quanto sono stati beccati dagli obiettivi dei paparazzi.

Le nuove foto di Belen e De Martino le trovate in fondo a questo articolo, ma vediamo insieme che cosa rivela il settimanale a proposito di questi scatti rubati durante il viaggio di lavoro di lei, che è stata subito raggiunta dal conduttore per non perdere un solo attimo lontani.

“Belen & Stefano: due cuori e uno chalet ❤️ La Rodriguez è andata a Courmayeur per un servizio di moda e De Martino l’ha subito raggiunta. lì, lontano da tutto, in una romantica baita nel cuore delle montagne, sono state carezze, scherzi e risate. come ai vecchi tempi…” è possibile leggere sul post che introduce i nuovi scatti, promettendo altre foto tratte da quest’occasione.

Almeno per il momento i diretti interessati non hanno commentato le nuove foto che li ritraggono insieme e qualcosa ci suggerisce che non lo faranno nemmeno in futuro.