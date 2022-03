Batosta per l’Isola dei Famosi 2022? A rischio la presenza della vip più attesa

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma Mediaset non ha ancora dato alcuna anticipazione sul cast ufficiale



Ci siamo: pochi giorni e Il Grande Fratello Vip darà il cambio all’Isola dei Famosi. Lunedì prossimo (14 marzo) l’ultima puntata del GF Vip, mentre per il suo successore non bisognerà aspettare molto, visto che l’appuntamento è per lunedì 21 marzo, esattamente una settimana dopo. Canale 5 ha cominciato con i primi spot, che di ufficiale comunicano la data della prima puntata e confermano la conduttrice Ilary Blasi. Per ora non ci sono altre notizie ufficiali, se non indiscrezioni giornalistiche.

Queste, però, dovrebbero essere giuste, quantomeno per il nome dell’ “inviato” che dovrebbe essere Alvin per la sua terza esperienza sull’isola. Il conduttore prenderà il posto di Massimiliano Rosolino. Ma intanto non si sa nulla né sul cast dei concorrenti, e nemmeno sugli opinionisti in studio. Si fa il nome di Nicola Savino e di Vladimir Luxuria, ma ancora nulla è certo. Di sicuro non ci saranno “reduci” dal Grande Fratello, almeno non con ruoli fissi.

Isola dei Famosi, clamoroso forfeit a pochi giorni dal via?

Altra indiscrezione che pare confermata, e che i concorrenti saranno divisi in due categorie: le coppie (che formeranno un unico partecipante) e i singoli. Questi vivranno su isole separate e si uniranno in futuro. Uno dei nomi circolati per il cast del reality è quello di Lory del Santo. Già vincitrice qualche anno fa, l’ex soubrette di Drive In è data come partecipante nella categoria “coppie” col fidanzato Marco Cucolo. Eppure, sembra esserci un incredibile colpo di scena. La loro differenza di età ha reso la loro storia sempre discutibile, ma non è certo questo il motivo della notizia sorprendente.

Secondo “Novella2000”, Lory del Santo avrebbe ammesso di voler riflettere bene prima di partire per il reality. Il motivo è legato alle titubanze del fidanzato. “Il timore è che non si possa completare il traguardo dei dieci anni assieme perché l’isola potrebbe metterci alla prova”. In poche parole lui è perplesso, e a quanto pare non vorrebbe partire. Invece la Del Santo non vede l’ora. Insomma, come finirà? Manca poco alla partenza e sembra difficile un ribaltone all’ultimo secondo.