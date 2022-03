Barù, doppio gioco con Jessica Selassiè? Discorso da applausi di Sophie Codegoni

Barù sta facendo il doppio gioco con Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip? Sophie Codegoni non ha dubbi e il suo discorso è da applausi.

Barù ha sempre saputo di avere un certo effetto su Jessica Selassiè. La Princess, infatti, non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti e che ha sempre sperato che potesse essere ricambiato in modo tale da potersi trasformare in qualcosa di più. Questo purtroppo non è mai accaduto e l’interesse è sempre stato a senso unico.

In particolar modo in questi ultimi giorni, dove lei è apparsa molto triste a causa del distacco di lui, che non ha apprezzato alcuni commenti fatti in confessionale in cui si metteva in dubbio la sua sincerità e si insinuava che la sua vicinanza a lei, che a tratti diventa lontananza, potesse essere scaturita soltanto ai fini del gioco.

I due, tra alti e bassi, sembrano essere più distanti che mai e lei è apparsa spenta, quasi come se non si stesse godendo questi ultimi giorni di permanenza al GF Vip. Per questo motivo Sophie Codegoni ha provato ad aprirle gli occhi, suggerendole mai come in questo momento di pensare unicamente a se stessa.

Sophie Codegoni stronca Barù: il messaggio per Jessica Selassiè

Sophie Codegoni ha provato a far aprire gli occhi a Jessica Selassiè, affermando che nessuno ha il diritto di toglierle il sorriso e che la persona che le sta accanto ha il dovere di farla stare bene. Se un rapporto, a prescindere che sia o meno con il nipote di Costantino della Gherardesca o meno, non deve portare sentimenti negativi ma soltanto la felicità e la serenità di voler trascorrere del tempo insieme.

Se non funziona in questo modo, non è un rapporto che merita di andare avanti. Anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne le ha fatto notare che lei in questi giorni è apparsa più triste che mai (Da quando dormi il pomeriggio? A volte salti anche i pasti!) quando invece dovrebbe godersi ogni attimo prima della finale del Grande Fratello Vip. Finale dove ci sarà un grande assente che ha dato buca ad Alfonso Signorini nelle scorse ore.

“È da una settimana che un giorno sei triste, poi vai in up, il giorno dopo sei tristissima ancora, non mangi, dormi… da quando tu dormi il pomeriggio?” Queste giuste attenzioni per me, Sophie ti ringrazio. #jeru pic.twitter.com/bVEHb6uObO — surreale 💆‍♂️ (@cicabum_) March 9, 2022

Il discorso di Sophie Codegoni ha trovato un certo consenso da parte degli utenti della rete che hanno apprezzato e non poco le parole che ha scelto di rivolgere alla sua amica Jessica Selassiè.