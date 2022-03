Tensione al GF Vip ad un passo dalla finale: disposto a tutto per la vittoria

Da quando il concorrente è approdato in finale, oltre a fare un sospiro di sollievo ha iniziato a crederci e sperare di poter vincere davvero

Siamo all’ultima curva prima della finale del GF Vip, sesta stagione. Questa sera su Canale 5 (ore 21.40) andrà in onda l’ultima puntata ordinaria, prima di quella di lunedì che decreterà il vincitore e chiuderà la casa del Grande Fratello. Questa sera le ultime eliminazioni e la proclamazione dei finalisti. Sicuramente uscirà uno tra Barù e Manila, che sono in nomination. Ma qualcos’altro potrebbe accadere.

Senza dubbio c’è un concorrente molto agguerrito, che ora è convinto di poter arrivare fino in fondo. Ha superato indenne la nomination contro Soleil Sorge (eliminata lunedì scorso) ed è più determinato che mai ad arrivare in fondo. Adesso Davide Silvestri ci crede: la finale è sua, ma non solo. L’obiettivo è vincere, superando le favorite (sì, sono donne) per la vittoria di questa edizione. L’attore ha fatto un bilancio sui comportamenti dei suoi compagni di avventura, e ha concluso che qualcuno gli ha voltato le spalle, ma qualche altro no.

GF Vip, il concorrente è convinto di poter vincere

A tenere banco, infatti, sono le strategie in atto per evitare di essere eliminati. “Jessica ha sorriso perché è stata eliminata Soleil – ha detto Silvestri – e quindi ha cambiato idea nei miei confronti. Ha detto: “io l’ho nominato ed è diventato finalista””. Insomma, Davide si presta a ogni tipo di calcolo e strategia per provare a vincere, quantomeno arrivando tra i tre concorrenti che si giocheranno la vittoria. Lui è dentro dal primo giorno, l’ormai lontano inizio di settembre, e ritiene di avere tutte le carte in regola per farcela.

Il suo amico Barù lo sostiene e lo appoggia, tra l’altro ritenendo di essere il miglior candidato a uscire perché Manila è tra le favorite per la vittoria assieme a Delia, Jessica e Lulù. Davide ha poi detto di essere rimasto coerente: “Non avrei voluto trovare Lulù in finale”, ha detto all’amico Barù. Evidentemente l’attore ritiene che la Selassié sia la candidata numero uno alla vittoria finale. Anche Giucas Casella lo ha “benedetto”, dicendo che lo vede convintissimo di poter vincere questa edizione del GF Vip.