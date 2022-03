Rivela zione shock da Manila Nazzaro: la vippona è furiosa al GF Vip

La finale del Grande Fratello Vip si sta avvicinando: tre puntate e scopriremo chi sarà il vincitore di questa sesta e lunghissima edizione.

Le ultime puntate del reality show sono molto accese anche perché sono le ultime eliminazione e le strategie sono all’ordine del giorno.

A proposito di tattiche, Manila Nazzaro se la sta rischiando molto con questa ultima e dura rivelazione shock. La vippona è furiosa, ma scopriamo il motivo

Rivelazione shock di Manila Nazzaro: la vippona furiosa con Lulù e Jessica

Le sorelle Selassié sono state le protagoniste dell’ultima puntata del GF Vip. Lulù e Jessica stanno passando un periodo critico e hanno dovuto difendersi da diverse accuse.

Entrambe sono cresciute nella Casa, ma devono ancora imparare molte cose.

Mentre Lulù esplode contro Davide Silvestri, Jessica, infatuata di Barù, riceve un consiglio che divide il web durante la notte.

Entrambe hanno un carattere forte e sono riuscite a guadagnare tanti consensi andando avanti nel loro percorso. Lulù è già finalista e Jessica è la favorita dal pubblico come papabile vincitrice.

Le sorelle vorrebbero portare il montepremi a casa visto le difficoltà economiche che hanno a casa.

“Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente” ha rivelato Jessica durante la puntata di giovedì sera.

Manila Nazzaro, in ascolto e massacrata da Lui, non è molto d’accordo con le parole della maggiore delle Selassié ed è furiosa.

Si sfoga con l’amica Miriana Trevisan e fa delle rivelazioni shock vicinissima alla finale.

“Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’” commenta l’ex Miss Italia.

“Questa roba è davvero scorretta. Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto?”: Manila è furiosa al GF Vip.

“Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti” continua duramente la Nazzaro e conclude: “Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti’”.

Manila Nazzaro è furiosa con le sorelle Selassié. Comprende il loro discorso, ma non è d’accordo con loro. Crede che tutti abbiano lo stesso diritto di vincere e che non ci sia bisogno di parlare di soldi in prima serata. La gieffina fa una rivelazione importante a pochi giorni dalla finale. Che sia una questione di strategia?