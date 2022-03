Lulù Selassiè: ecco perchè ha già vinto il Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè, vera protagonista del Grande Fratello Vip, trionferà il 14 marzo? In attesa di scoprirlo, ecco perchè ha già vinto.

Lulù Selassiè sarà la vincitrice del Grande Fratello Vip 2021? I fan della principessa etiope pensano che, alla fine, nonostante si sia mostrata in tutta la sua sincerità davanti alle telecamere per ben sei mesi, Lulù non riuscirà a vincere lasciando la vittoria ad altri concorrenti. Tuttavia, anche se non dovesse essere trionfare realmente, Lulù può considerarsi comunque già la vincitrice.

Sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù si è mostrata in tutte le sue fragilità, pregi e difetti conquistando immediatamente l’attenzione del pubblico. Giorno dopo giorno, ha creato numerose dinamiche sia per il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, ma anche per la sua forte personalità che, spesso, l’ha portata anche a scontrarsi con hli altri inquilini della casa di Cinecittà. Dopo sei mesi dall’inizio del reality, tra tutti i concorrenti, Lulù è sicuramente quella che ha fatto parlare più di sè attirando l’attenzione anche di veri vip.

Tutti pazzi per Lulù Selassiè: dopo Cardi B e Andrea Pucci, conquista anche Guè Pequeno

Già sicura della finale del Grande Fratello Vip 2021 che si svolgerà lunedì 14 marzo, Lulù Selassiè sta contando i giorni che mancano per poter finalmente riabbracciare il fidanzato Manuel Bortuzzo, Nella casa più famosa d’Italia, Lulù ha conquistato non solo il cuore di Manuel che è sempre più innamorato di lei, ma anche quello dei fan. Ma i successi di Lulù non finiscono qui.

Iconica, con un stile originale e particolare, schietta, sincera e totalmente senza filtri, Lulù si è messa totalmente in mostra davanti alle telecamere conquistando anche dive come Cardi B che, di fronte alla sua imitazione, ha condivido il video su Twitter.

La popolarità di Lulù, tuttavia, sta diventando sempre più grande. Le bambine, a Carnevale, si sono travestite da “Lulù” così come ha fatto Andrea Pucci che si è presentato nello show di Michelle Hunziker con la sua stessa pettinatura.

Ieri sera, poi, durante la festa organizzata dal Grande Fratello, Lulù è riuscita a conquistare anche un rapper italiano. Con una grande cultura musicale, per il Trap Party dei vip, Lulù ha cantato e ballato tutte le canzoni. La performance di Lulù è stata così notata da Guè Pequeno che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso proprio parte del video in cui Lulù, insieme alle altre ragazze, canta e balla “Scooteroni” di Gué Pequeno.

I fan, naturalmente, su Twitter, hanno condivido la storia di Guè Pequeno esprimendo tutta la loro gioia.

Gué Pequeno che posta una story inquadrando Lulù che canta durante la festa trap di ieri ✈#gfvip #fairylu pic.twitter.com/XzgnR54wFe — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 6, 2022

Questa grande donna notata da Cardi b, Gianni celeste, Andrea pucci, Gue Pequeno. E c’è chi dice che non ha dato niente di artistico. #gfvip #fairylu pic.twitter.com/h7pox9s3VW — Fabiola (@Fabiola63445821) March 6, 2022

Per i fan, dunque, indipendentemente da come finirà il Grande Fratello Vip, Lulù ha già vinto.