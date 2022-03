Doc – Nelle tue mani: 5 curiosità che non conoscevi su questa serie

Doc – Nelle tue mani è una delle serie di maggior successo della televisione italiana. Ecco 5 curiosità su questa brillante produzione Rai

Doc – Nelle tue mani è una serie italiana andata in onda per la prima nel 2020. Abbiamo assistito ai primi episodi nel marzo 2020, quando l’Italia era ancora nel pieno del lockdown. La qualità del prodotto e le decine di milioni di italiani chiusi in casa hanno permesso al pubblico di affezionarsi a questa serie televisiva, che è già arrivata alla seconda stagione.

Il protagonista principale è l’attore torinese Luca Argentero, che interpreta il ruolo di Andrea Fanti, un primario di fama mondiale che ha perso la memoria a causa di un colpo di pistola in testa. Il cast è molto interessante: oltre all’ex gieffino ci sono anche, tra gli altri, Simona Tabasco, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Silvia Mazzieri e Pierpaolo Spollon.

Come è già successo in occasione della prima stagione, anche la seconda parte della serie è composta da 16 episodi, in onda ogni giovedì su Rai Uno. Gli ultimi due episodi andranno in onda giovedì 10 marzo. Oggi vogliamo raccontarvi alcune curiosità che riguardano questa produzione di successo. Questo articolo non contiene spoiler di Doc – Nelle tue mani, quindi puoi continuare serenamente la tua lettura senza alcun timore.

5 curiosità su Doc – Nelle tue mani

La vera storia di Doc e le differenze con la fiction: questa serie si ispira alla vera storia del primario Pierdante Piccioni. Il medico ha subito una lesione alla corteccia cerebrale e ha dimenticato gli ultimi 12 anni di vita, proprio come Andrea Fanti. Gli autori hanno pensato a questa serie dopo aver letto i tre libri scritti da Piccioni, “Pronto soccorso – storie di un medico empatico”, “Colpevole di amnesia” e “Meno dodici”. Tra lo show televisivo e la storia reale ci sono due differenza importanti. Piccioni ha avuto un incidente d’auto a Pavia mentre Andrea Fanti è stato sparato in testa, inoltre Piccioni ha ritrovato l’amore dopo l’incidente mentre Andrea Fanti si sveglia con un figlio morto e separato da tempo con sua moglie.