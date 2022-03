Oroscopo 7 marzo 2022: risalita per il Sagittario, oblio per l’Ariete

Occhi al cielo, perché la settimana inizia al top delle energie! Amore e speranza colorano lo Zodiaco, e l’Oroscopo di Instanews è aggiornato sugli ultimi posizionamenti e movimenti in corso. Come se la caveranno i 3 più fortunati? E i 3 sfortunati in fondo alla classifica?

Ogni giorno c’è un nuovo modo di vedere le cose. A volte, basta poco per buttarsi giù, altre ancora meno per tirarsi su. Insomma, è come le montagne russe, bisogna soltanto imparare a giocarci. Questo non significa evitare i problemi, ma capire che nella vita bisogna mantenere un atteggiamento positivo e propositivo, anche quando le stelle dell’Oroscopo dicono di no. Ecco il transito più atteso: Congiunzione Venere-Marte in Aquario, ci sono dei nuovi inizi! Pronti per la rivoluzione?

Per comprendere appieno l’Oroscopo di oggi e la sua importanza, occorre fare un piccolo ripasso e rammentare com’è iniziato l’anno. Come ben sappiamo, questi sono tempi duri, e fin dagli inizi del 2022 possiamo confermare che ci sono stati tanti perché e dubbi da risolvere. Così, gennaio con Mercurio retrogrado è iniziato nel segno della riflessione.

Successivamente, febbraio è stato invece contraddistinto dalla chiarezza e dalla lucidità, in quanto i moti sono tornati regolari e l’obiettivo era proprio quello di comprender la ragione di tutti quei tarli che hanno afflitto le Case Celesti. A marzo, cosa accade?

Marzo è decisamente un mese pazzerello, e non lo si evince soltanto dal clima. I segni che sono protagonisti di questa fase, Pesci e Ariete sono continuamente in ballo, dimostrando la loro essere volubili e la grande emotività che li contraddistingue. Ecco perché, dopo tanto pensare e chiarire, si è giunti ad un punto di non ritorno: agire.

La Congiunzione Venere-Marte in Aquario potrebbe far paura, perché si tratta di due Astri che in fattore di impulsività amorosa e combattiva sono i più importanti, per non parlare di un segno d’aria un po’ folle come l’Aquario. In realtà, il moto garantisce un’ottima base per avere dei buoni inizi, solidi e produttivi.

Le energie dei due pianeti sono dirette alle emozioni positive, la distruzione non entrerà in circolo. Si tratta di un posizionamento favorevole al dialogo, specialmente per chi vuole raggiungere grandi obiettivi.

Ecco come i 3 più fortunati vivranno la giornata e come i più sfortunati dovranno reagire per non soccombere alle avversità.

Oroscopo: grande risalita per il segno del Sagittario!

Iniziamo da un trio tanto scoppiettante quanto inaspettato: Sagittario, Toro e Cancro! Tre segni di fuoco, terra e acqua, i quali saranno i grandi protagonisti della giornata. L’amore e le buone possibilità di riuscita nel mondo del lavoro vi accompagneranno, e voi con intelligenza e perspicacia saprete cogliere le sfide della giornata. Se sei della Vergine sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’ottimista per eccellenza, il Sagittario. Hai scagliato la freccia dell’ottimismo nella direzione giusta, perché è proprio con questo mood propositivo che al lavoro sarai al top delle tue energie. Per non parlare dell’amore, la Congiunzione ti dona un fascino e un carisma irresistibile. Consigli: cerca di mantenere la concentrazione su quello in cui credi, specialmente quando si tratta dei tuoi obiettivi.

Passiamo al Toro, il segno più testardo che ci sia. Fermo sulle tue illusioni e ragioni, questa volta il transito ti permette di vivere una svolta al lavoro, quella che renderà la tua carriera perfetta. Questo benessere emotivo si riflette sulle relazioni di coppia e sull’erotismo dei single. Consigli: la positività è finalmente giunta in porto, non fermarti perché c’è qualcosa che non ti convince, agisci e basta.

Che dire del Cancro, finalmente ha ottenuto quello che gli spetta, tanto amore! La sfera amorosa sarà al top, perché la delicatezza di Venere e il vigore di Marte ti renderanno un amante inarrestabile. Al lavoro ci potrebbero essere delle belle occasioni, se le saprai prendere al volo saranno tue. Consigli: mantieni forte l’attenzione su quello che ti sei predisposto di concludere, la concentrazione è tutto, rimboccati le maniche.

Disfatta per l’Ariete, la giornata è pessima!

Niente di bello per questi tre: Scorpione, Capricorno e Ariete. Acqua, terra e fuoco, sarete in grado di gestire le vostre energie? Speriamo che seguendo queste dritte, la giornata possa essere migliore di come si prospetta. Gelosie, incomprensioni e bastoni fra le ruote non mancheranno, ma le sfide in fondo a voi piacciono. Se sei del Leone sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’enigmatico dello Zodiaco, lo Scorpione. Il transito non ti aiuta, perché ti farà perdere la concentrazione. Le conseguenze potrebbero inoltre ribaltare sia il posto di lavoro che le relazioni amorose. Se il cielo ti va contro, non porre in essere un atteggiamento negativo, la situazione potrebbe peggiorare ancora di più. Consigli: non demordere, ma metti da parte il tuo aculeo velenoso, potresti sbagliare molto.

Passiamo all’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Ti eri ripreso, ma adesso sei di nuovo finito nel baratro, per quale ragione? Ti stai annoiando, e questa apatia potrebbe danneggiare alcuni rapporti a cui tieni molto, e potresti pentirtene. Al lavoro ti senti poco stimolato, sarà arrivato il momento di agire per stravolgere un po’ le carte? Consigli: non affrettarti, fai le cose con calma, altrimenti tutto risulterebbe confuso.

Infine, concludiamo l’Oroscopo con l’Ariete, il combattente più valoroso. La nomea di guerriero ti si addice, ma essere spesso agli ultimi posti è davvero stressante. La Congiunzione non ti va bene, la ragione potrebbe risiedere nel fatto che le tue aspettative sia amorose che sul posto di lavoro erano alte, e di recente qualcosa ti ha disturbato. Consigli: buttati in qualcosa che ti fa stare bene, non esplodere, ma vivi la vita con meno aggressività.