Era l’uomo più basso del mondo: dopo la popolarità allo Show dei Record, il triste epilogo: la ricostruzione su cosa gli è accaduto durante la registrazione del programma



Un tempo “Lo Show dei record” riusciva a ottenere un certo successo, anche perché spesso portava in tv (andava in onda su Canale 5) personaggi curiosi e primati ufficialmente riconosciuti dal “Guinnes World Record”. Il programma è stato condotto a più riprese da Gerry Scotti, ma c’è stata anche una parentesi con Paola Perego.

Proprio lei ha vissuto una delle edizioni più drammatica, in quanto un grande protagonista del programma fu protagonista di una tragedia proprio durante una delle registrazioni della trasmissione. Lo show dei Record ha spesso strizzato l’occhio anche a quei personaggi curiosi, che una volta avremmo definito “freaks”. Ossia persone affette da patologie particolari che hanno un aspetto curioso e a volte sorprendente. Ma non sono mancati neanche persone dall’aspetto assurdo a causa del particolare look o stile di vita. Il simpatico “Pingping” faceva parte della categoria delle persone malate: arrivava dalla Mongolia ed era alto appena 74.64 centimetri. A lungo è stato considerato l’uomo più piccolo del mondo in grado di camminare.

L’uomo più basso del mondo, la sua storia è tragica

La sua stazza minuscola (quando è nato stava nel palmo di una mano) è dovuta a una grave malattia, l’osteogenesi imperfetta. Tuttavia, Pingping è riuscito a diventare adulto e vivere una vita tutto sommato normale. A causa della sua particolarità, è diventato una star della tv e del web. Spesso messo di fianco all’uomo più alto del mondo, anche lui originario della stessa nazione ed alto ben 2.36 metri. Poi lo sbarco in Italia, dove è stato spesso ospite di Barbara d’Urso e appunto dello Show dei Record.

Purtroppo, Pingping è morto proprio in Italia, a Roma. Ha avuto un attacco di cuore il 13 marzo 2010, proprio durante la registrazione di una puntata, la terza. Ping era stato protagonista nelle prime due. Il programma all’epoca era condotto da Paola Perego. Stranamente non si diede molto risalto alla notizia, e dopo aver ricordato il piccolo protagonista la trasmissione proseguì normalmente fino alla chiusura della stagione.